Selena Quintanilla es eternamente bella: ¿Quieres recrear su icónico maquillaje? Hoy se cumplen 27 años de la muerte de la reina del Tex-Mex que vive no solo en sus canciones, sino también en su estilo y su belleza. ¡Aquí te decimos cómo lograr su look y qué productos necesitas! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena sigue siendo "La Reina" del glamour y millones de mujeres aún después de su muerte continúan a diario maquillándose inspiradas en sus ojazos negros resaltados con delineador líquido, su piel luminosa y sus labios provocativos rojo carmín. Por eso rescatamos este vídeo con la experta maquillista mexicana Giselle Calvillo quien ha colaborado con la marca MAC cosmetics y nada más ni nada menos que con Suzette Quintanilla la inseparable hermana de Selena, para el lanzamiento de dos colecciones de maquillaje que han rendido homenaje a su icónico look. Aquí arriba podrás ver cómo delinear tus ojos y pintar tus labios como lo habría hecho ella misma, y aunque estos mismos productos ya no estén disponibles su estilo siempre es válido. "Siento que el estilo de mi hermana es atemporal. Ella sabía cómo mantener su look realmente simple y no recargarlo demasiado con joyas o estampados. Yo sé que su intención no era intentar crear un estilo atemporal [concreto], le salía de forma natural por su pasión por la moda", nos contaba en una entrevista Suzette Quintanilla sobre el estilo de su hermana. También comentó: "Los fanáticos siempre quieren celebrarla", y no se equivocó. Sus labios rojos, las sombras en tonos rosas o tierra y el blush en tonos naturales se pueden lograr hoy y todos los días. Si luego de ver esta demostración de maquillaje quieres adquirir algunos productos para embellecerte aquí te ofrecemos algunas sugerencias con opciones de hoy para lograr un look clásico y siempre vigente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus famosos labios rojos son inolvidables y según Suzette Quintanilla su tono favorito era Russian Red de MAC Cosmetics, que usaba todo el tiempo. russian red Credit: Cortesia MAC Para enfatizar la mirada un delineador líquido negro no debe faltarte para hacer el "cat eye". Este Eterno de TresLúce Beauty la marca de Becky G es una excelente opción por su aplicador delgado que permite una gran precisión al trazar la raya. Tresluce liner Credit: Cortesia TresLuce Beauty ¡Ah! Y no olvides destacar tus cejas al natural y peinarlas siempre hacia arriba. Esta opción Microink pen un nuevo crayón de L'Oreal es perfecta y dura hasta por 48 horas. Eyebrow LOreal Credit: Cortesia LOREAL USA Remata con un toque de rubor rosa en los pómulos como le gustaba a Selena. En los años 90 no existía la tendencia del iluminador como hoy día pero tú puedes incorporarla a tu look con un compacto que contiene un efecto iridiscente como el infalible Orgasm On The Beach Palette de Nars Cosmetics. NARS PALETTE Credit: Cortesia NARS Recuerda no sobrecargar la piel. Enfatiza tus facciones como lo hacía la inolvidable Selena , siempre radiante e inspiradora. Y para tus manos otro dato: Cuando Jennifer Lopez interpretó a la cantante mexicano-estadounidense en la película "Selena", no solo usó el mismo lápiz labial que Selena, también usó el esmalte de uñas de L'Oréal llamado Sangría hoy ha sido descontinuado del mercado pero esta opción de OPI conocida como Málaga Wine dará a tus uñas el mismo efecto. OPI polish Credit: Cortesia OPI Selena tocó en vida a todos los que la conocían profundamente y lo seguirá haciendo con su eterna belleza.

