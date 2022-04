Recordamos el legado de Selena Quintanilla con sus looks más icónicos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Quintanilla Credit: Mezcalent Hace 27 años perdimos a la reina del tex-mex, pero su legado eterno continua con sus canciones y belleza inolvidable. Empezar galería Blanco radiante Selena Quintanilla Credit: Larry Busacca/Getty Images En 1994, la intérprete de "Como la flor" ganó el Grammy a mejor artista nueva luciendo un traje blanco de lentejuelas y su labial típico rojo vivo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sobre el escenario Selena Quintanilla Credit: Arlene Richie/Getty Images ¿Quién puede olvidar este look icónico de la tejana? Llevó este atuendo morado con pantalones de campana en varios conciertos. 2 de 7 Ver Todo Bustier característico Selena Quintanilla Credit: Mezcalent Por supuesto, también se caracterizó por sus looks más atrevidos sobre el escenario, como los bustiers que lucía a menudo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Llena de brillo Selena Quintanilla Credit: Zuma Press/The Grosby Group Uno de sus bustiers más icónicos fue este de tiras cruzadas adornado de piedras con pantalones a juego. 4 de 7 Ver Todo Estilo disco Selena Quintanilla Credit: Zuma Press/The Grosby Group Al principio de su carrera en 1987, Selena transformaba su melena divina con un permanente. ¿Recuerdas este look? 5 de 7 Ver Todo Atuendo casual Selena Quintanilla Credit: Zuma Press/The Grosby Group Al diario, Selena llevaba ropa mucho más casual, como este look negro que formó parte de su propia marca, Selena Etc. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pantsuits poderosos Selena Quintanilla Credit: Mezcalent Años después, Selena nos sigue inspirado con sus looks como este pantsuit, casi idéntico a los que están marcando tendencia ahora mismo. ¿Cómo hubiera evolucionado el estilo de cantante tan amada? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Recordamos el legado de Selena Quintanilla con sus looks más icónicos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.