Suzette Quintanilla habla en exclusiva del estilo único e incomparable de su hermana Selena La hermana de la cantante comparte detalles exclusivos By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy se cumple el 25 aniversario de la trágica muerte de Selena Quintanilla y todavía después de todo ese tiempo, el amor y la admiración de la gente hacia la cantante sigue intacto. Hoy en día la querida Selena sigue siendo una de las artistas latinas más recordadas y también una de las más imitadas. Y es que el original estilo de la cantante tejana sigue estando vigente y sigue siendo inspiración para otras artistas e incluso para las nuevas generaciones. Úrsula Carranza, nuestra directora de moda y belleza, habló con Suzette Quintanilla, hermana de la desaparecida cantante, de su legado, su incomparable estilo y la nueva colección de maquillaje para M.A.C inspirada en ella, que será lanzada este mes de abril. Image zoom Ari Michelson para People En Español Selena es todo un ícono de moda y belleza para muchos, incluso veinticinco años después de su partida. ¿Cómo definirías su estilo? Siento que el estilo de mi hermana es intemporal. Ella sabía cómo mantener su look realmente simple y no recargarlo demasiado con joyas o estampados. Yo sé que su intención no era intentar crear un estilo intemporal [concreto], le salía de forma natural por su pasión por la moda. Image zoom Vinnie Zuffante/Getty Images Image zoom Ari Michelson Image zoom Ari Michelson Después del tremendo éxito de la colección de maquillaje para M.A.C inspirada en tu hermana, pronto se lanzará el segundo capítulo. ¿Cómo fue aquella experiencia? La primera colección se trataba de intentar terminar lo que mi hermana había empezado antes de su muerte. Estaba trabajando en una línea [de maquillaje], buscando colores y muestras de varias compañías, y probando a ver cuáles eran los mejores. La primera colaboración significó mucho para mí a nivel personal, tomé las decisiones que creí que ella habría tomado. Como no poner su imagen por todas partes en los empaques, ella nunca habría hecho eso. Image zoom Miguel Saavedra Image zoom ¿En qué se diferencia esta nueva colección? La nueva línea es una celebración del increíble legado que nos dejó. Cuando estaba pensando en el concepto tenía a los fans de Selena en mente y está creada para honrar aquello con lo que sus seguidores se sentían más conectados. […] Ella nos enseñó que no hay que mostrarlo todo para gustar o ser sexy. Nos enseñó a ser fieles a quienes somos en realidad. Advertisement

