Selena Gómez, espectacular vestida de novia aunque... no se casa ¡su look nupcial al detalle! La actriz ha grabado unas escenas para su serie vestida de novia y sus seguidores en seguida se han hecho ilusiones por lo hermosa que luce. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nombre de Selena Gómez no deja de estar en boca de todos continuamente. La actriz de ascendencia mexicana se ha convertido en la mujer más popular de Instagram, con 400 millones de seguidores, ha sido protagonista de un drama en toda regla con Kylie Jenner y Hailey Bieber y tuvo que poner el alto ante el acoso que estaba sufriendo por su aumento de peso por el que encima salió a dar explicaciones. Pero esta semana no desató ninguna polémica sino la admiración de todos por lo increíble que se ve vestida de novia. ¿Se casa la exchica Disney? Muy discreta en la actualidad con su vida privada no se le conoce galán, pero sabemos a ciencia cierta que no, de momento no pasa por el altar sino que se trata de trabajo. Durante la grabación de un capítulo de su exitosa serie Only Murders in the Building (Hulu), la artista sorprendió compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram con el mensaje "No tengo pie de foto. Solo un día normal en el trabajo". Así que parece que es para Mabel Mora, su personaje en el show, para quien suenan campanas de boda. En las fotos la vemos vestida de novia, sentada tomando un refresco, haciendo un descanso entre tomas, pero hemos tenido la oportunidad de ver al detalle su atuendo nupcial. Gómez lució un voluminoso vestido de corte princesa, con escote corazón y corpiño decorado con pedrería, la falda amplia estaba cubierta por una capa de tul bordado con delicado encaje de motivos florales. Selena Gomez detalles vestido novia Credit: Gotham/GC Images Además llevó unos guantes cortos con un lazo, y un larguísimo velo de tul también bordado con encaje a juego con el traje. Selena Gomez detalles vestido novia Credit: Gotham/GC Images Con su melena azabache recogida en un moño bajo y algunos mechones sueltos, completó su look con originales aretes largos y botas de combate de color blanco. En cuanto a su look de belleza, apostó por un maquillaje muy favorecedor con ojos ligeramente ahumados en color tierra, que acentuaban su mirada almendrada y un llamativo labial rojo. Selena Gomez detalles vestido novia Credit: Gotham/GC Images En las fotos también pudimos ver a sus compañeros de reparto, Martin Short y Steve Martin, una escena que irremediablemente nos recordó a la película El padre de la novia. Selena Gomez detalles vestido novia Credit: Gotham/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen compartida por la intérprete pronto se convirtió en un éxito en la red social alcanzando más de 12 millones de 'me gusta' y más de 60.000 comentarios, entre los que destacaban los halagos de sus admiradores como "pareces un ángel", "mereces ser feliz", "serías una novia hermosa", "se ve espectacular, como toda una princesa", o "mereces llegar a ese momento donde alguien que te ame de verdad te espere en el altar".

