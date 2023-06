Selena Gómez tiene el traje de baño más sexy y elegante para presumir curvas este verano La actriz compartió una elegante imagen a bordo de un yate y demostró que un bañador de una pieza puede ser más sexy que un diminuto bikini. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez deslumbra con sus últimas imágenes en traje de baño. La cantante de origen mexicano incendió las redes al compartir unas instantáneas de su reciente estancia en París, después de pasar dos meses en la Ciudad de la Luz, trabajando en la película Emilia Perez en la que comparte créditos con Zoe Saldaña entre otras estrellas. A través de sus redes sociales hemos podido ver a la actriz disfrutar de sus días en la capital francesa, su gastronomía, monumentos y también de su sol. Selena Gomez traje baño sexy y elegante Credit: Instagram Precisamente en sus historias de Instagram demostró que un traje de baño entero puede ser tan o más sexy que un diminuto bikini, y que no hace falta mostrar mucha piel para derrochar sensualidad y elegancia. Gómez posó en la cubierta de un yate con un bañador negro con una coqueta abertura en la espalda. Se trata del modelo Sabrina, de la firma Solkissed, disponible por $121. De tirantes finos y escote recto, la pieza tiene el corte alto, lo que dejaba a la vista el tatuaje de su cadera. La empresaria de belleza parecía una sirena desperezándose al sol mientras se recogía el cabello con las manos. Selena Gomez traje baño sexy y elegante Credit: Instagram Frente a la Torre Eiffel, en lujosos restaurantes o compartiendo un croissant, dulce emblemático francés, con su hermanita Gracie, la protagonista de Only Murders in the Building nos ha dado mucha envidia con su viaje. Aunque no todo ha sido placer, pues la hemos visto promocionando su marca de belleza Rare Beauty y también en el estudio de grabación, desde donde compartió varias imágenes. Selena Gomez traje baño sexy y elegante Credit: Instagram SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Pese a todo, parece que la artista ha disfrutado de unos divertidos días en compañía de familia y amigos y que además de trabajar duro, ha podido gozar de los placeres que esconde la mágica ciudad de París. ¡Bien por ti, Selena!

