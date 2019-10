Este selfie de Selena Gómez sin maquillaje (de verdad) y con granitos ya tiene 7 millones de likes

En mitad de los rumores que la relacionan con el cantante de One Direction Niall Horan y después de unos meses más alejada de los flashes y las redes sociales de lo normal, Selena Gómez ha vuelto a reventar Instagram. Y no se trata de una foto sexy o una declaración noticiosa si no de un selfie al natural, pero de verdad, aparentemente sin gota de maquillaje, medio despierta y hasta mostrando granitos en la cara sin complejos.

“Yo, todo el tiempo”, ha escrito junto a la imagen que ha conseguido más de 7 millones de likes en menos de 15 horas.

Y es que, según ella misma reveló en una entrevista con Yahoo Beauty hace unos años, después de despertarse necesita tiempo para hacer su rutina beauty completa.

“Te cambia el humor cuando no tienes tiempo de mimarte un poco a ti misma. Cuando estoy en casa, me gusta levantarme al menos una hora antes de que tenga que estar en cualquier sitio y solo necesito tomar café y no llevar maquillaje”, declaró.

En esa misma entrevista la cantante de Can´t Keep my Hands to Myself, que en 2016 se convirtió en la persona con más seguidores en Instagram hasta que en 2018 le arrebató el puesto Cristiano Ronaldo, confesó que utiliza la limpiadora eléctrica de Clarisonic en la ducha y lo hace entre 4 y 5 veces a la semana. “Para dejar a mi piel respirar”, contaba. Y parches Bioré en la zona de la nariz para eliminar los puntos negros.

Si te preocupa el acné o eres de las que lo padece cada mes con la llegada del periodo, no te pierdas los tips que nos dio nuestro experto en piel, el Dr. Campos en este post.