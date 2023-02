Así luce Selena Gómez sin una gota de maquillaje La joven actriz mostró su belleza natural tras comentarios negativos sobre su apariencia en la alfombra roja. ¡Aquí las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque no lo parezca, las famosas son mujeres normales y como todas nosotras, disfrutan los días en casa relajadas, luciendo un atuendo cómodo y sin maquillaje. En Instagram, Selena Gómez nos está mostrando que hasta una celebridad con su propia línea de maquillajes goza de su belleza natural. El miércoles, la fundadora de Rare Beauty compartió unos selfies sin maquillaje, con una sencilla frase: "Me". Selena Gomez, belleza, natural, sin maquillaje Así luce Selena Gómez sin una gota de maquillaje | Credit: IG/Selena Gomez La actriz de raíces mexicanas publicó tres fotos y en cada una, la vemos sin una gota de base, mostrando sus pecas y su brillo juvenil. Quedamos enamoradas de este look, porque es claro que aunque haya pasado una década desde su época de Disney Channel, conserva la misma carita de adolescente. Sus fans y amigas le dejaron miles de comentarios positivos, incluyendo cuánto les encantó ver a una celebridad que no trata de cubrir sus imperfecciones. Selena Gomez, belleza, natural, sin maquillaje Así luce Selena Gómez sin una gota de maquillaje | Credit: IG/Selena Gomez También vimos su melena al natural, portando sus rizos suaves que casi nunca logramos ver ni en las series ni en la televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de los años, Selena ha sido una inspiración para las mujeres y las chicas jóvenes a unirse al movimiento del amor propio, especialmente cuando se trata de las críticas sobre su apariencia física. Selena Gomez, belleza, natural, sin maquillaje Así luce Selena Gómez sin una gota de maquillaje | Credit: IG/Selena Gomez Después de asistir a los Premios Golden Globes 2023 en enero, la estrella de Only Murders in the Building recibió comentarios en las redes sobre su aspecto mientras posaba en la alfombra roja. En esa ocasión, Gomez se sinceró y respondió: "estoy un poco más robusta en este momento porque me divertí durante las fiestas", le dijo a sus seguidores.

