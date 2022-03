El secreto detrás de la piel radiante de Selena Gómez El maquillista de la artista compartió todos los productos que usa antes de empezar a maquillarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que las famosas usan los mejores productos que existen en el mercado, en especial cuando les toca ir a una importante gala como la de los Critics Choice Awards, en la que muchísimas celebridades se dieron cita, entre ellas Selena Gómez. La artista llegó a la alfombra ataviada con un elegante vestido rojo con cuello halter de Louis Vuitton, que complementó con un moño en la nuca y un maquillaje de ensueño. Fue precisamente su glamouroso look de belleza lo que la convirtió en la reina de la noche. Y es que su piel parecía como de porcelana. Por suerte, su maquillista Hung Vanngo se apiadó de sus seguidores y compartió con detalle todo lo que usó para que la querida cantante luciera tan espectacular. Obviamente que el maquillaje fue de su línea Rare Beauty, pero antes de aplicar cualquier producto, es importante preparar la piel y eso fue lo que hizo Vanngo, quien en su publicación dijo que había usado varios productos de Ole Henriksen que lo ayudaron a dejarle la piel así de radiante. Selena Gomez, maquillaje en los critics choice awards Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ole Henriksen suero vitamina C Credit: Cortesía Banana Bright 15% Vitamin C Serum, de Ole Henriksen. $68. sephora.com Ole Henriksen vitamina C primer Credit: Cortesía Banana Bright Face Primer, de Ole Henriksen. $40. sephora.com En esta ocasión, el experto utilizó varios productos de la línea de vitamina C de la marca. Para el área de los ojos usó el Banana Bright Eye Cream y para la cara, utilizó el Banana Bright Vitamin C Serum. Y por su puesto, no podía faltar el Banana Bright Face Primer, que es ideal para aplicar justo antes del maquillaje para que la piel luzca más pareja, se disimulen las líneas de expresión y el maquillaje dure más. Es un arma secreta que usan muchas famosas y que prefieren muchos maquillistas.

