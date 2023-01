Selena Gómez se desmaquilla con un suero de más de $400 y agua micelar de menos de $15 La cantante y empresaria mostró un poco de su rutina de belleza en su cuenta de TikTok y nos sorprendió con los productos que usa. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para todas las amantes del maquillaje es muy importante tener productos de belleza que cuiden su piel, en especial las que se maquillan todos los días. Y es que al usar tantas cosas, es importante cuidar la piel con productos que le depositen vitaminas y otros ingredientes que combaten las arrugas, las manchas, el acné y esos otros problemas que muchas experimentan en su rostro. Eso sí uno de los productos más importantes de toda rutina de belleza es el desmaquillante y por obvias razones. Después de usar maquillaje todo el día, es muy importante que este desaparezca antes de irnos a dormir y eso lo sabe muy bien Selena Gómez, quien hace unos días compartió su rutina de belleza en la que mostró cómo se retira el maquillaje. Si bien sorprendió a todos que se quita los productos en el área de los ojos con un suero que cuesta más de $400, a nosotras lo que más nos llamó la atención y gustó, es que uno de los productos que usa es de farmacia. Resulta que para retirarse el maquillaje de su rostro, Gómez recurre a la popular agua micelar de Bioderma, la cual además de remover hasta el 99% del maquillaje, también se deshace de las partículas que pueden estar en la piel debido a la polución, al igual que los metales pesados que podrían causar enfermedades en la piel. Al usarlo tu piel queda superlimpia, hidratada y lista para aplicar el suero e hidratante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agua miscelar, bioderma Credit: Cortesía @@selenagomez Tomemos en cuenta que la actriz y empresaria puede comprar los productos más costosos y sin embargo opta por este que es más asequible porque sabe muy bien lo bueno y eficiente que es. La Sensibio H2O de Bioderma cuesta $12.99 y la puedes conseguir en amazon.com

