"No pude mantener mis tacones puestos": Selena Gómez se ríe tras su incidente en los premios SAG Selena Gómez brilló también por la actitud que tuvo cuando se cayó y subió descalza a presentar el premio a mejor actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la alfombra de los premios SAG Selena Gómez brilló no solo por el hermoso vestido negro que lució o por sus logros en el mundo de la actuación, sino también por la actitud que tuvo cuando se cayó y subió descalza a presentar el premio a Mejor Actriz junto al actor Martin Short. Cuando la joven cantante y actriz se desplomó y dejó atrás uno de sus tacones en la alfombra, lo resolvió quitándose el otro y subiendo al escenario descalza, un momento que se viralizó instantáneamente en las redes sociales. Ahora Gómez ha bromeado con lo sucedido y escribió en su perfil de Instagram: "Anoche fue tan mágico. No pude mantener mis tacones puestos, pero logré tomarme un par de selfies". Junto a sus divertidas palabras, compartió hermosas fotos del look que llevó a la ceremonia, y que ha sido muy aplaudido por sus seguidores. "Te amo y estoy muy orgullosa de ti"; hermosa"; "¡¡¡ese vestido!!!"; "¡eres dueña de la noche!"; "reina, no necesitas esos malditos tacones! Solo camina derecho hacia tu trono!", le dijeron a la joven de 29 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gómez presentó sin zapatos el galardón a Ariana DeBose por su rol en West Side Story, un gesto que los presentes aplaudieron y más que opacarla, la hizo brillar toda la noche.

