Selena Gómez responde en redes a por qué estaba tan delgada cuando salía con Justin Bieber La estrella comentó en un video de TikTok que muestra imágenes de la época en la que mantenía una relación con el cantante y dejó a sus seguidores con el corazón roto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días se hizo viral un video en TikTok con imágenes de Selena Gómez en la época en la que salía con Justin Bieber en el que se leía "La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando salía con Justin" y el título "Él prefiere modelos... Mi pobre bebé". En él podemos ver varias instantáneas de la actriz, recién nominada al Globo de Oro por su papel en Only Murders in the Building, más delgada que en la actualidad. Lo que nadie esperaba es que la propia Selena comentase en la publicación, bajo la que publicó una carita triste. Selena Gomez comenta en redes delgada Justin Bieber Credit: TkTok Esto ocurrió solo días después de que en Instagram, cuando una admiradora comentó en un selfie de la cantante "Justin Bieber realmente la fastidió. Sin embargo os sigo amando, Jelena forever", Gómez respondió "No cariño. Él prefiere modelos, yo soy demasiado normal". Selena Gomez comenta en redes delgada Justin Bieber Credit: Instagram Esta no es la primera vez que la intérprete habla públicamente de su relación con Bieber y sus constantes cambios de peso. La actriz fue pareja del cantante de manera intermitente entre 2011 y 2018. Meses después de romper definitivamente, él se casó con la modelo Hailey Baldwin, quien era amiga de Selena. Aunque ella ya ha explicado que no estaban juntos cuando los ahora esposos comenzaron a salir e incluso se tomaron una foto juntas que dio la vuelta al mundo, sus fanáticos todavía especulan sobre si Gómez fue traicionada. @@donttellmymomma.fr Sobre su relación con la comida, en redes sociales comentó. "Yo intento estar delgada pero luego voy a Jack in the Box y pido cuatro tacos, tres rolls de huevo, unos aros de cebolla y un sandwich de pollo picante. Pero sinceramente me da igual mi peso, la gente me va a criticar igual. Por ser muy grande, por ser muy pequeña… Meh meh meh meh" y reconoció que su peso estaba muy ligado a lo que ocurría en su vida. En su documental Mi mente y yo (Apple TV), la estrella de raíces mexicanas dice sobre su historia con Bieber "Todo era demasiado público. Me sentí perseguida por una relación pasada que nadie quería dejar atrás. Luego, simplemente, lo superé y ya no tuve miedo". Selena Gomez comenta en redes delgada Justin Bieber Selena y Justin en 2011. | Credit: Mark Sullivan/ WireImage Aunque vivió unos momentos complicados, la artista de 30 años ahora lo ve como un hecho muy positivo para ella. "Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado". Selena Gomez comenta en redes delgada Justin Bieber Selena Gómez en diciembre de 2022. | Credit: LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Entre los comentarios en TikTok sobre su carita triste, sus seguidores debatían si la reacción de Gómez se debía a que estaba de acuerdo con el comentario implícito de que su relación amorosa afectaba a su peso, o si le da tristeza que se siga debatiendo sobre su aspecto físico y sus relaciones amorosas - Bieber lleva ya 4 años casado con Hailey Baldwin)- de manera pública. Selena Gomez comenta en redes delgada Justin Bieber Credit: Gotham/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sea lo que sea que piense la actriz, a la vista está que goza de un momento increíble. Sigue vigente en la escena musical, triunfa con su marca de belleza Rare Beauty y continúa cosechando buenas noticias con sus últimos papeles, además de colaborar con diferentes plataformas pro salud mental y fungir como productora. ¡Bravo, Selena!

