Selena Gómez agradece a su equipo de Rare Beauty con un gesto conmovedor La actriz y empresaria sorprendió a la compañía con un homenaje en el New York Times Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que lanzó en el 2020, seguimos enamoradas de Rare Beauty, la línea de maquillaje de Selena Gómez. La chica de 29 años decidió empezar su marca para celebrar la belleza natural y desde ese entonces, sus cosméticos han sido todo un éxito en Sephora. Ahora, casi dos años después, la actriz de raíces mexicanas celebró el triunfo de su equipo con una carta en el New York Times. "Sería una subestimación de mi parte decir que estoy orgullosa de mi equipo @rarebeauty y de lo que hemos logrado hasta ahora", explicó Gómez en su página de Instagram. "¡Los amo!" selena gomez, Rare Beauty Credit: Instagram/Selena Gómez En el anuncio de una página completa, expresó su orgullo de haber logrado empezar una marca vegana que "ayudó a dar forma al diálogo sobre la belleza de la auto aceptación y la aceptación de lo que te hace única", escribió la estrella de Only Murders in the Building. "El proposito de esta marca es reconocer que no estamos destinadas a lucir de cierta manera y que todas somos únicas y diferentes y eso es algo que debe celebrarse". selena gomez, Rare Beauty Credit: Instagram/Selena Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de sus productos, también reconoció su Rare Impact Fund, una organización caritativa dedicada a proveer servicios de salud mental a comunidades marginadas. De a cuerdo a su comunicado, "en solo un año le donamos $1.2 millón a ocho beneficiarios".

