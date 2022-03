Selena Gomez debuta un coqueto flequillo y lo queremos copiar ¿Qué opinas de este corte perfecto para la primavera? Anímate a copiarlo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Selena Gómez nos sigue impresionando con sus looks de belleza! Acabamos de ver a la actriz en las alfombras de los Critics' Choice Awards y los premios SAG llevando looks maravillosos y para ambos atuendos, eligió llevar su cabello en recogidos alisados muy sofisticados. Ahora, la chica de raíces mexicanas se suelta el pelo y nos muestra su nuevo look divino. En una foto de Instagram, la intérprete de Mabel en Only Murders in the Building posó con su nuevo corte chic. Aunque ya la habíamos visto llevando su bob, ahora transformó el look con sus ondas naturales y un flequillo. El corte fue realizado por Orlando Pita, un peluquero que ha trabajado con celebridades como Penélope Cruz, Scarlett Johanson y muchas más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gómez complementó su nuevo corte con una blusa sedosa de Celine, argollas plateadas y un maquillaje natural. ¿Te unirías a la tendencia del flequillo para esta primavera?

