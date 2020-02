Selena Gómez anuncia que muy pronto lanzará su propia línea de belleza La línea saldrá al mercado este verano. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lanzar líneas de belleza está de moda entre las famosas y ahora son muchas las que cuentan con prestigiosas y populares marcas, favoritas de muchas de las amantes del maquillaje e incluso de los maquillistas de más renombre. Y es que no se puede negar que en los últimos años el mundo de la belleza ha subido como la espuma y son decenas las nuevas marcas que ahora están disponibles, Incluyendo Fenty Beauty de Rihanna, KKW Beauty de Kim Kardashian, Kylie Cosmetics de Kylie Jenner, Haus Laboratories de Lady Gaga y Flower de Drew Barrymore. A esa lista ahora se une Selena Gómez, quien acaba de anunciar que muy pronto lanzará su primera línea de maquillaje. “Tengo un gran anuncio que hacer. La noticia se iba a filtrar, así que decidí decirlo yo primero”, contó la cantante en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram. “Voy a lanzar mi propia marca de belleza y se llama Rare Beauty. Esto es algo en lo que empecé a trabajar desde hace dos años. Encontré los socios perfectos y el equipo ideal. Ahora mismo tenemos 28 personas trabajando para la marca”. La querida cantante no dio muchos detalles acerca de los productos que va a incluir su marca y tampoco de la fórmula, pero habló de lo que inspiró a crear su propia marca y de lo que significa para ella. “Quería crear algo que todos amen. No es solamente una marca, va a ser un estilo de vida. Quiero que las chicas se sientan cómodas. Quiero que las chicas y chicos, hombres y mujeres, y todo el mundo, que la disfruten porque está creada para disfrutar”, explicó Gómez en el video. “No estamos supuestos a lucir como todo el mundo. Estamos supuestos a lucir como nosotros, debes lucir como tu. Tu eres única. Eres una belleza única”. Gómez, quien en el video está maquillada con sus productos, también confesó que la línea estará disponible este verano en todas las tiendas de Sephora alrededor del mundo, al igual que en Sephora.com. Para más información puedes entrar a Rarebeauty.com. Advertisement

