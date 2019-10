Selena Gómez, la reina Letizia y más en el Look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Gotham/GC Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Kim Kardashian y Kerry Washington son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Selena Gómez Image zoom Gotham/GC Images Nos encantó este moderno look de pantalón negro de talle alto y blusa amarila asimétrica que portó la cantante en Nueva York. Advertisement Advertisement La reina Letizia Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Para ir a un evento su majestada optó por este clásico y elegante look de falda gris a cuadros, blusa negra de manga larga, zapatos de punta y un minibolso. Kim Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Vimos a la socialité en Hollywood portando este look de pantalón de vinilo, camiseta crema y botas de piel, un look muy apto para esta temporada. Advertisement Emilia Clarke Image zoom Raymond Hall/GC Images Quedamos fascinadas con este fresco look de vestido camisero estampado, zapatos blancos de punta, gabardina crema y bolso rojo, que llevó la actriz en Nueva York. Janelle Monáe Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La actriz siempre es una de las más fashion de cualquier evento y esta vez no fue la excepción. Monáe acaparó todas las miradas al llegar a un evento con este revelador traje negro transparente con aplicaciones plateadas y pronunciaado escote. Iman Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images Como toda una reina lució la legendaria modelo con este increíble traje con estampado animal, mangas tipo globo y falda vaporosa, de Valentino. Advertisement Advertisement Advertisement Kerry Washington Image zoom Raymond Hall/GC Images La actriz eligió este look monocromático de pantalón con estampado animal, suéter morado de cuello alto y zapatos de punta. Ciara Image zoom Raymond Hall/GC Images) Captamos a la cantante en Nueva York muy abrigada con este look blanco monocromático de falda blanca tipo lápiz, suéter de cuello alto, zapatos de punta y abrigo. Drew Barrymore Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images Para ir a una velada en Nueva York, la actriz y empresaria optó por este vestido verde, que combinó con sandalias plateadas atadas al tobillo. Advertisement Advertisement Advertisement Emmy Rossum Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images Clásica y muy fina lució la bella actriz con este atuendo de falda negra con abertura frontal y camisa blanca. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

