Selena Gómez lleva una invitada muy especial a los Golden Globes La muchachita de nueve años posó junto a la estrella luciendo como una princesa y con un bolso de $4,000. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de los eventos de alfombra roja, muchas celebridades toman la oportunidad para invitar a sus parejas, mamás o amigos, pero Selena Gómez nos dejó maravilladas con su invitada a los Golden Globes. Para el evento en Los Ángeles, la estrella de raíces mexicanas decidió que la acompañaría su hermanita de nueve años, Gracie Elliott Teefey. Cuando Gómez tenía 20 años, su madre, Mandy Teefey, dio la bienvenida a su hija Gracie Elliott Teefey con el padrastro de Gómez, Brian. Selena Gomez Selena Gómez lleva a su hermana Gracie Elliot Teefey a los Golden Globes. | Credit: Matt Winkelmeyer/FilmMagic Desde entonces, las dos tienen una relación muy especial. Como siempre, Gómez lució regia en la alfombra, portando un traje de terciopelo con mangas abullonadas confeccionado por Valentino, joyas de De Beers y un recogido elegante. Por supuesto, llevó un maquillaje creado con los productos de su propia marca, Rare Beauty. Selena Gomez Selena Gómez lleva a su hermana Gracie Elliot Teefey a los Golden Globes. | Credit: Frazer Harrison/WireImage Y parece que su media hermana ha heredado su amor por el estilo, porque la jovencita quedó como toda una princesa con un vestido amarillo adornado con lentejuelas. Acentuó su look con el bolso Cleo de Prada, un accesorio de $3,900. Lo más probable es que la pieza de lujo es de Selena– en una entrevista con Vogue, la actriz reveló que la nena ya se lleva piezas de su guardarropa para sus propios looks. No es la primera vez que las hermanas asisten a un evento de Hollywood juntas. En el 2019, Gómez la llevó al estreno de Frozen 2.

