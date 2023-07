Selena Gómez se une a la fiebre de Barbie y luce rubia En una serie de fotos, la actriz y cantante mostró un nuevo y fresco estilo de llevar este color que está tan de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El esperado estreno de la película Barbie ha revolucionado la moda y las tendencias de belleza, ahora el rubio, el rosa y la estética de la muñeca de plástico más famosa del mundo está por todas partes y Selena Gómez es otra celebridad que no es ajena a este fenómeno mundial. Fue a través de sus redes sociales que la actriz y cantante compartió una serie de fotos. En la primera imagen se ve luciendo el cabello rubio, con raíces oscuras recogido para atrás y con unas trenzas. En otro retrato Gómez lleva el cabello muy al estilo de la fallecida leyenda estadounidense Marylin Monroe en un vestido verde y labios pintados de rojo. Finalizó su publicación con un selfie en el espejo con su café en mano. La también empresaria acompañó el carrusel de imágenes en su Instagram con el emoji de una muñeca rubia. En sus historias, la intérprete de éxitos como "Calm Down" y "Baila conmigo", siguió dando vibras rosas en sus historias y presumió su delicada manicura en este color. Selena Gómez Credit: Instagram / Selena Gómez Los fans no tardaron en reaccionar a su nuevo estilo: "Obsesionada", "belleza", "las rubias se divierten más", "siempre eres increíble, bella y hermosa", "me encantan tus uñas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas semanas atrás, la CEO de Rare Beauty estuvo en París filmando la película "Emilia Pérez" y desde allí dejó ver una pequeña muestra de su tono rubio en sus redes: "¡Gracias París por ser mi hogar durante dos meses! Me encantó cada momento. Trabajar en esta película ha cambiado mi vida por completo. ¡No puedo esperar para compartir más pronto! Los amo a todos". ¿Estas fotos son un TBT? ¡Sin dudas, los fans están pendientes!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Selena Gómez se une a la fiebre de Barbie y luce rubia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.