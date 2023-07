El glamoroso cumpleaños de Selena Gómez y sus famosas invitadas como Karol G o Christina Aguilera La cantante de ascendencia mexicana ha cumplido 31 primaveras y lo celebró por todo lo alto con una fabulosa fiesta rodeada de sus amigas y un increíble vestido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram ¡Feliz cumpleaños Selena Gómez! La cantante y actriz de ascendencia mexicana cumplió 31 años el pasado sábado y lo celebró con una gran fiesta en Los Ángeles rodeada de algunas de sus mejores amigas. En esta gran soirée, que parece que se está convirtiendo en tradición, la CEO de Rare Beauty y sus famosas invitadas, compartieron algunas imágenes a través de sus redes sociales, por lo que pudimos echar una miradita a la fabulosa celebración. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram Hubo grandes momentos de amistad, con Karol G, Christina Aguilera o Paris Hilton, entre otras caras conocidas; bailes, un inmenso pastel decorado con rosas a juego con el traje de la protagonista, y mucha diversión. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram Para su gran día, la intérprete eligió un minivestido rojo pasión, con escote palabra de honor, decorado con flores y flecos de cuero, de la colección primavera 2023 de Bottega Veneta que resaltaba sus curvas. Para completar su look, usó unos zapatos de tiras negros, con apliques florales rojos en la parte de atrás. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram De vuelta a su melena azabache natural, recogió su cabello recogido en un glamoroso moño con un mechón suelto a modo de flequillo ladeado, modeló un delineado de ojos felino, el rostro luminoso y los labios en tono nude, además de pendientes de aro. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram Karol G fue una de las invitadas estelares que más se destacó. La Bichota presumió su figura en un minivestido rosa empolvado de Jean Paul Gaultier, con el sello característico de las copas de los senos marcadas con una espiral, y un panel satinado en la zona central. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella recibió muchas felicitaciones de parte de celebridades y admiradores, y mientras soplaba las velas de un bonito pastel pidió a sus seguiidroees que no quiere regalos pero sí pueden hacer algo por ella. "Por favor, no me regales nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor, donad al Rare Impact Fund", la organización sin ánimo de lucro que tiene para trabajar por la salud mental. Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram Esta noche "loca" no es la única fiesta que ha celebrado durante el fin de semana por su cumpleaños. La protagonista de Only Murders in the Building invitó a sus amigas más cercanas a un cine privado para compartir el estreno de Barbie y por supuesto ¡fueron todas vestidas de rosa! Selena Gomez cumpleanos fabulosos invitadas famosas Karol G Credit: Instagram Gómez eligió un minivestido fucsia satinado con cuello halter de Dior, que completó con una gargantilla de perlas de la maison, aretes y labial también rosados y ua coleta pulida con raya partida al lado, adornada con horquillas de perlas. Ya en la sala, todas las invitadas maximizaron su look Barbie con un sombrero y una boa de plumas, por supuesto, en rosa.

