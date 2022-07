Selena Gómez celebró su 30 cumpleaños por todo lo alto y de la forma más glamorosa ¡Mira qué vestido! La estrella de raíces mexicanas alargó las celebraciones durante el fin de semana, pero se guardó lo mejor para el final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez ha entrado por todo lo alto en la década d los 30. La cantante celebró este fin de semana su cumpleaños rodeada de amigos en una gran fiesta, pues es una fecha muy especial para ella, y más este año que llega a la treintena. "Me encanta crecer", compartió con la revista People el pasado enero. "Cuando era más joven tenía miedo de ello, y entonces pensaba que ahora Ami vida sería tan diferente. Pero ahora pienso 'wow, esto no es lo que había imaginado y no podría estar más emocionada'. Ha dejado de importarme lo que la gente diga y eso es maravilloso". Durante el fin de semana pudimos verla riendo y bailando con famosas amistades como Taylor Swift, con quien se reunió el viernes, y compañeras de profesión como Francia Raisa, con quien participó en Wizards of Waverly Place o cantantes como Kim Petras. La exestrella Disney presumió diferentes looks, como un vestido blanco de mangas abollonadas de Gucci mientras estuvo con Swift, o un un sexy traje de lentejuelas rosa pálido con el borde de plumas de 16Arlington para la animada fiesta. Pero sin duda, la protagonista de Only Murders In The Building se guardó lo mejor para el final. La intérprete compartió con sus seguidores varias imágenes de su último modelito, un glamoroso vestido de Versace, de capas de tul en tono rosa palo, que envolvían su cuerpo con un delicado efecto vendaje. Con una pequeña cola, y más transparente de cintura para abajo, la actriz presumió pierna con las capas de abajo bordadas con abalorios de cristal y lentejuelas. Selena Gomez 30 cumpleanos vestido Versace Credit: Instagram Selena Gómez Con su melena oscura muy brillante y pulida, optó por una cola alta de caballo y un maquillaje impecable y natural. Como complementos, unas sandalias minimalistas plateadas y llamativos pendientes de aro completaron su look. Acompañando a la imagen, la artista tejana escribió "Gracias" mencionando a Versace y su glam saquead para la ocasión: las estilistas de moda Kate Young y Lauren Jeworski, el maquillista Hung Vanngo, la estilista de cabello Marissa Martino y el manicurista de celebridades Tom Bachik. Varias de sus amistades compartieron en sus redes momentos divertidos de la fiesta, que tenía las rosas como tema, pero la protagonista de la velada decidió guardarse esos instantes para ella. Gracias a otros invitados pudimos conocer más detalles del evento, como que durante la noche se tomaron una serie retratos en blanco y negro de Selena y los presentes, por The Collective You, y sirvieron de decoración, o el pastel rodeado de rosas frescas. Selena Gomez 30 cumpleanos vestido Versace Credit: Instagram Jenna NIcole En otro post, la también empresaria de belleza publicó sus retratos en blanco y negro tomados durante la fiesta y aprovechó para reflexionar sobre su entrada en esta nueva década. "Mis 20 fueron un viaje a través de momentos buenos, duros y bellos que nunca olvidaré. Cada uno de ellos me ha moldeado en la persona que soy hoy", escribió. "Camino hacia delante animada por tanta gente fuerte y empedradora a mi alrededor… quiero intentar lo mejor que pueda tomarme lo hermoso y lo doloroso día a día para tratar de ser mi mejor versión para mí, para vosotros. Después de unos días de celebraciones, mi corazón está lleno, agradecido y puedo decir que me empiezo a sentir de 30". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además, la estrella pidió a sus fanáticos que si deseaban regalarle algo, hicieran una donación a su fundación Rare Impact Fund, respaldada por su marca de belleza Rare Beauty, que trata de facilitar el acceso a los recursos necesarios para mantener una buena salud mental a todo el que lo necesite. Gómez está muy involucrada con este problema, pues ella misma ha padecido problemas psiquiátricos en el pasado.

