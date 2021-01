Close

Selena Gómez se inspira en México para el look de su video musical en español La cantante estrena De una vez en español con un vídeo musical de innegable inspiración latina. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la sanación de dentro afuera de su corazón. Con esta simbólica acción comienza el video musical de De una vez, el último éxito de Selena Gómez que en esta ocasión canta íntegramente en español y que nos ha deslumbrado por su estética romántica con influencias de diferentes artistas latinos. Jennifer López no es la única que nos ha dejado boquiabiertos con los atuendos de su último video musical. Gómez, con un solo vestido, también nos ha conquistado con su frescura y delicadeza. Image zoom Credit: Cortesía Vevo/ Selena Gómez En el video, dirigido por Los Pérez, la cantante mexicoamericana camina y baila en una casa ataviada con un vestido rosado largo, con mangas estilo farol y un estampado floral de aire retro firmado por Rodarte. En el centro de su pecho brilla un corazón de estilo mexicano, protagonista de todas las escenas. Y es que la también empresaria de belleza ha querido rendir un homenaje al país de su padre. Image zoom Credit: Cortesía Vevo/ Selena Gómez "Me siento increíblemente orgullosa de mi origen latino", mencionó Gómez en un comunicado. "Fue muy poderoso volver a cantar en español. De una vez es un hermoso tema de amor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Vevo/ Selena Gómez La estilista Marissa Marino creó el semirecogido adornado con flores de tonos rosados, un estilo que nos recuerda a Frida Kahlo, que deja ver los llamativos pendientes de oro y piedras preciosas que luce la intérprete, de la diseñadora de joyas mexicana Daniela Villegas. Melissa Murdick estuvo a cargo del maquillaje, un look muy fresco y natural en tonos neutros, en el que destacaba la intensa mirada de Gómez y un labial rosado. Tom Bachik, manicurista de cabecera de la intérprete, apostó por unas uñas en verde oscuro, a juego con el estampado del vestido. Un estilo diferente, más maduro y femenino con el que la cantante demuestra su amor por México, el país de su padre. "De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí", escribió en su cuenta de Instagram. ¿Será que en esta nueva etapa la veremos vistiendo más diseñadores latinos?

