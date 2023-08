Selena Gómez deslumbra con su look en su último sencillo Single Soon La actriz y cantante salió más guapa que nunca en el nuevo vídeoclip. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde sus cumpleaños de lujo hasta su propio meme viral, Selena Gómez está en boca de todos. Aunque la talentosa estrella de raíces mexicanas ha estado enfocada en su carrera como actriz, sus fans quedaron muy entusiasmados al aprender que Selena regresaría a la música. Hoy por fin llegó el esperado vídeoclip de Single Soon y como buen amante de la moda y belleza, Selena nos maravilló con los looks de soltera con orgullo que vistió para promocionar la canción. Selena Gomez Credit: Youtube Entre todos los looks metálicos y coloridos, uno de nuestros favoritos fue el minivestido fucsia de la marca Fannie Schiavoni, al cual hace referencia en la misma letra del tema: ""Estoy eligiendo este vestido, probándome estos zapatos, porque estaré soltera pronto". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Completó el look con unas plataformas impresionantes de Versace, también en un tono metálico que le dio un toque al estilo de los años setentas a su atuendo. Para su look de belleza, confió en las habilidades de la maquillista Melissa Murdick, la cual le creó un look de ojos ahumados muy sensual con un toque de sombra lila para complementar su atuendo. Llevó su cabello en un recogido muy chic creado por Marissa Marino y sus uñas con una manicura Barbiecore creada por Tom Bachik. La fundadora de Rare Beauty anunció la canción la semana pasada y le dijo a sus fans que todavía está trabajando en su próximo álbum. "Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano", escribió en Instagram.

