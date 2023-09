Selena Gómez deslumbra después de los MTV Video Music Awards con un look sensual La cantante lució aún más guapa que en la alfombra con esta propuesta increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como era de esperar, Selena Gómez nos maravilló en la alfombra roja de los premios de MTV con un traje al rojo vivo de Oscar de la Renta, pero fue su segundo look el que hoy día está en boca de todos. Después de la premiación, la estrella continuó su noche con un atrevido minivestido morado mientras se dirigía a la fiesta posterior. La pieza de la marca Undone by Kate le quedó de maravilla, acentuando sus curvas y su escote con un corpiño estilo corsé. Selena Gomez Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Lo complementó con un saco de cuero negro y un bolso Aupen con flequillos de cristal. En su cuenta de instagram, también compartió un look tras bastidores con un selfie que nos reveló aún más detalles del atuendo. Selena Gomez Credit: IG/Selena Gomez SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de Only Murders in the Building llevó el look para celebrar su premio a mejor canción de Afrobeats con la estrella nigeriana Rema por su sencillo "Calm Down" y los múltiples premios que recibió su gran amiga Taylor Swift.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Selena Gómez deslumbra después de los MTV Video Music Awards con un look sensual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.