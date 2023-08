Esta cobija viral de Selena Gómez es hecha a mano en Mexico y solo cuesta $40 La estrella ha convertido a esta manta en todo un esencial de la moda. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como una de las celebridades con más seguidores en Instagram, cada foto que comparte Selena Gómez siempre causa sensación, pero una de las más recientes se ha convertido en todo un momento viral. Durante su viaje en Cabo San Lucas, la actriz compartió una foto envuelta en una cobija que llamó la atención a sus fans gracias a su look relajado que inspiró una lluvia de memes. Selena Gomez Credit: IG/Selena Gomez Entre los más populares y que incluso compartió Selena fue uno que cambio la foto al blanco y negro y bromeó que era una "vieja foto de mi abuela de cuando todavía vivía en México". Por supuesto, la estrella del meme ha sido la cobija acogedora y sabemos exactamente en dónde la puedes encontrar. La pieza es creación de Laguna Beach Textile Company, una compañía basada en California que trabaja con artesanos para crear piezas únicas como la cobija de Selena, la cual fue tejida a mano por una pequeña familia de artesanos en Tlaxcala, México. cobija, selena gomez Credit: Laguna Beach Textile Company SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres una para tu casa o para recrear el look de Selena? Puedes tener tu propia a través del sitio web de la marca o en Amazon por solo $39.

