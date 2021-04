Selena Gómez cambió de look y ahora es rubia La cantante tenía varios años sin llevar un tono tan claro en su melena. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cambiarse el color o cortarse el cabello, es una decisión muy sencilla de tomar para muchas famosas. Eso sí, para muchas otras e incluso para nosotras, cambiarnos el look es cosa seria, sobretodo cuando es un cambio drástico tal y como lo acaba de hacer Selena Gómez, quien acaba de dejar a todos boquiabiertos con su nuevo look. Resulta que la artista se hizo un drástico cambio de imagen, dejando atrás su clásica melena negra y convirtiéndose en toda una rubia peligrosa. "Nuevo look", escribió Gómez junto a una foto que publicó en la cuenta de Instagram de Rare Beauty, su línea de belleza. "Necesito elegir un nuevo color de labial y de rubor de Rare Beauty". Su rubio platino sorprende tanto por el hecho de que la artista muy rara vez se cambia el color de pelo. Incluso, hace un poco más de tres años cuando la vimos con un tono claro, parecido al que acaba de hacerse. Como era de esperarse, para hacer este drástico cambio, Gómez se puso en las manos de sus coloristas de cabecera Nikki Lee y Riawna Capri del salon Nine Zero One Salon, en Los Ángeles. "Este rubio es único porque tuvimos que asegurarnos de que hubiera la misma cantidad de tonos fríos y cálidos para que pudieran complementar su color de piel", le dijeron las expertas a la revista People. "Es un look más edgy, perfecto para el verano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para lograr este resultado, las estilistas empezaron por hacerle highlights en todo el cabello para lo que tuvieron que usar unos 200 pedazos de papel aluminio, varios potes de decolorante y unas 9 horas de trabajo. Pero definitivamente valió la pena porque Gómez luce muy cool y fresca con su nuevo look.

