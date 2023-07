Selena Gomez colapsó las redes con un bikinazo de infarto La actriz dejó a sus fans boquiabiertos con esta propuesta rosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de su fiesta de cumpleaños de ensueño, Selena Gómez sigue festejando sus 31 años bajo el sol. La actriz de Only Murders in the Building les dio a sus seguidores en Instagram un vistazo detrás de escena de su última escapada con una serie de publicaciones mientras lucía un atuendo que resaltó su cuerpazo como nunca antes. Para un paseo a bordo de un yate entre amigos, Gomez vistió un bikini ardiente en un tono rosa con un cinto que marcó su cintura. selena gomez Credit: IG/Selena Gómez Complementó el estilo con un mono de jean clásico para un toque más casual. selena gomez Credit: IG/Selena Gómez En el primer clip que compartió en sus historias, la cantante se arregló el cabello mientras el viento lo agitaba, mostrando sus aretes y collar de oro amarillo y diamantes grises de Yvonne Léon. selena gomez Credit: IG/Selena Gómez También presumió su manicura clásica en un tono rosa a juego con su traje de baño, creado por el manicurista de las estrellas Tom Bachik. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su viaje en bote con amigos fue solo una semana después de que la estrella celebró su cumpleaños número 31 con una gran fiesta con una lista impresionante de invitados, incluidos Paris Hilton y Karol G.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Selena Gomez colapsó las redes con un bikinazo de infarto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.