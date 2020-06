Según la FDA estos jabones antibacteriales podrían causar graves problemas de salud Los jabones en cuestión contienen hasta un 80% de metanol Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que empezó esta pandemia, una de las primeras cosas que nos quedó claras, fue el hecho de que el jabón antibacterial se convertiría en parte de nuestro diario vivir. Y es que con un virus tan letal que se transmite tan fácilmente, una de nuestras mejores armas es mantener nuestras manos superlimpias, al igual que las superficies de la oficina, y las de la casa. Por eso, al inicio de la pandemia una de las primeras cosas que se agotaron fueron los jabones antibacteriales. Por suerte, lo peor pasó, pero eso no quiere decir que podemos bajar la guardia. Así es que es importante tener este tipo de jabones tanto en el bolso, como en la oficina y en algunos espacios de la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, nos acabamos de enterar que no todos los jabones antibacteriales son seguros y que incluso pueden causarte mucho daño. De hecho, hasta podrías terminar en el hospital en muy mal estado. Los productos en cuestión contienen metanol, un tipo de alcohol que puede ser tóxico cuando se absorbe en la piel. Según la FDA, los jabones que fueron investigados contienen un 80% de metanol, una concentración muy peligrosa. Cuando se absorbe en la piel, el metanol puede tener efectos muy dañinos en el sistema. Alguien que haya estado expuesto por un buen tiempo a un producto que contenga metanol, puede experimentar síntomas como diarrea, vómito, dolor de cabeza, náuseas y visión borrosa. De hecho, si no acuden de inmediato al doctor, tal y como lo indica la FDA, la persona podría quedar ciega, entrar en coma, adquirir un daño permanente en el sistema nervioso y hasta morir. Mira a continuación la lista de los jabones que no debes de usar. Desinfectante de manos totalmente limpio (NDC: 74589-002-019. Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01). CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75 por ciento alcohol (NDC: 74589-008-04) Desinfectante de manos en gel Lavar 70 (NDC: 74589-006-01) El gel desinfectante para manos Good Gel Antibacterial (NDC: 74589-010-10). CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80 por ciento alcohol NDC: 74589-005-03). CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% alcohol (NDC: 74589-009-01) CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% alcohol (NDC: 74589-003-01) Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01) Recuerda de todas maneras debes seguir los protocolos de limpieza y debes lavarte las manos frecuentemente. También, existen muchos otros jabones que sí puedes usar en todo momento.

Close Share options

Close View image Según la FDA estos jabones antibacteriales podrían causar graves problemas de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.