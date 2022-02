Año nuevo, imagen nueva Gretel Jardon, del Seduction Cosmetic Center de Miami, nos explica cómo alcanzar tus metas de belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gretel Jardon, del Seduction Cosmetic Center de Miami Gretel Jardon, de Seduction Cosmetic Center, con una de sus pacientes. | Credit: Cortesía de Seduction Cosmetic Center Nada como cumplir esos propósitos de Año Nuevo que a veces se nos quedan en el camino. Para nuestra edición de marzo, Gretel Jardon, del Seduction Cosmetic Center de Miami, nos explica cómo alcanzar algunas de esas metas, específicamente relacionadas con la belleza que preocupan a cualquier edad. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos más populares en estos momentos? El aumento de senos y la lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos son los más populares. Ya saben, ¡quitar donde nos sobra y poner donde nos falta! Si quieres hacer un cambio no muy radical, ¿qué le reco- mendarías a una mujer en sus cuarenta, cincuenta y sesenta? Existen muchos tratamientos que ayudan a mantener el cuerpo en forma. Masajes reductores, plasma rico en plaquetas para una piel saludable, fresca y joven. Todo esto acompañado de una rutina de ejercicios y una dieta balanceada. Mantener una buena nutrición, eliminar el mal hábito de fumar y el exceso de alcohol son muy importantes para optimizar cual- quier tratamiento que decidan realizarse, y a su vez ayudan a mejorar la salud en general. ¿Qué parte del cuerpo crees que, idealmente, toda mujer de cualquier edad debería mejorar quirúrgicamente? Aunque soy una persona procirugía, creo que es una decisión muy personal. Una mujer debe sentirse cómoda y feliz con lo que desea o no cambiar de su cuerpo. Todas somos únicas y bellas de diferentes maneras. Lo importante es estar segura de una misma. ¿Qué parte del cuerpo es sobrevalorada en términos de cirugía? Ningún procedimiento es sobrevalorado cuando está tu vida y seguridad en manos de alguien. Si vas a hacer cambios o retoques en tu cuerpo es importante ponerte en manos de los mejores profesionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DESPUÉS DE LOS EXCESOS Jardon reitera la importancia de realizar una dieta detox para ayudar a tu organismoa eliminar las toxinas, licor, grasas y azúcares que consumiste durante los días festivos. – Aumenta el consumo de agua. Mantente hidratada. – Consume alimentos lo más limpios posible. – Evita las comidas fritas, procesadas y los azúcares. – No consumas alcohol antes y después del detox. – Evita la cafeína. – Es importante limpiar nuestro organismo de adentro hacia afuera. Gretel Jardon, del Seduction Cosmetic Center de Miami Gretel Jardon, de Seduction Cosmetic Center, con una de sus pacientes. | Credit: Cortesía de Seduction Cosmetic Center RUTINA DE BELLEZA Jardon utiliza en su rutina diaria varios productos, pero sus favoritos que nunca pueden faltar son: – De la línea Seduction Skin Care, me encanta el Purifying Skin Cleanser, el aceite terapéutico orgánico y el Supreme Oil Serum. – De la línea ZO Skin Health, me gusta mucho el scrub y la hidroquinona, que es para la hiperpigmentación. – Hago tratamientos por intervalos de Latisse, que es fabuloso para mantener tus pestañas saludables y tupidas. – Realizo regularmente para mi cabello un tratamiento de micromist que lo mantiene nutrido, saludable y repara los daños causados por el sudor y las rutinas diarias de secado y peinado. BELLA A CUALQUIER EDAD No existe una edad específica para tomar medidas preventivas, o más invasivas, cuando se trata de mantener una apariencia fresca. Según Jardon, en el grupo de los tratamientos no invasivos hay muchísimas opciones, desde faciales especiales hasta diferentes rellenos faciales y algunos son superespecíficos para ciertas áreas. Luego, por supuesto, está la cirugía facial, que depende mucho del tipo de piel y hábitos del paciente. "En estos casos siempre es recomendable tener una consul- ta apropiada para recibir la mejor indicación. Existen cirugías faciales para todas las edades, por supuesto a partir de lo 18 años", explica. REALCES A LOS VEINTE Y LOS TREINTA Sin duda alguna, el aumento de senos y la lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos o el famoso Brazilian Butt Lift. EN TU MEJOR MOMENTO A LOS CUARENTA Las pacientes en los cuarenta pueden comen- zar con inyectables como Botox o Dysport y rellenos ligeros, como el Restylane Silk, todos excelentes. Hay rellenos faciales específicos para ciertas áreas de la cara para no cambiar demasiado la apariencia, la textura y la estructura de tu rostro. También un tratamiento como el Morpheus 8, que consiste en radio- frecuencia de microagujas, es muy bueno para mantener una piel radiante. BELLA Y GLAMOROSA A LOS CINCUENTA Y LOS SESENTA Se recomiendan tratamientos no invasivos como los hilos de Seduction MedSpa, que ayudan a estirar la piel del cuello y levantar las cejas y cachetes. También el tratamiento de Ultherapy es muy efectivo para reafirmar la piel del cuello y el rostro. TRATAMIENTOS NO INVASIVOS Gretel Jardon asegura, según su experiencia, que los tratamientos no invasivos más populares entre las mujeres son los faciales profundos manuales o con HydraFacial, que es una tecnología impresionantemente efectiva, asegura. "Los masajes corporales y las tecnologías para tonificar y eliminar grasa son muy codiciadas también. Se trata de procedimientos que no requieren tiempo de recuperación, con lo cual puedes seguir con tus rutinas diarias una vez realizados. Son eficientes y más económicos que una cirugía".

