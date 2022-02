¿Lista para seducir en San Valentín? Prepárate para tu cita con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos Belleza San Valentin cita Credit: damircudic/ getty Images El día del amor queremos lucir nuestra mejor cara ¡aunque no tengamos pareja! Mira nuestras propuestas para un look de impacto. Empezar galería Manicura amorosa Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Para no perder tiempo en dejar secar tus uñas, esta manicura de fantasía se coloca en minutos y es de lo más indicada para esta fecha amorosa. Además, viene en un pack con otro set para que se lo regales a tu mejor amiga. Voguish Fantasy Nails Galentine's Day Bundle, de Kiss. $13.49. kissusa.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Suavidad romántica Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Prepara tu piel con este gel exfoliante tan suave que puedes usarlo en cara y cuerpo. Su fórmula mantendrá tu dermis suave y libre de células muertas para conseguir más luminosidad y una textura uniforme. Treat Face + Body Exfoliating Gel, de European Wax Center. $37.50. waxcenter.com 2 de 10 Ver Todo Pechos firmes Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Las mascarillas de hoja ya no son solo para el rostro! Esta con ácido hialurónico, vitamina E y aceite de coco, te ayudará a mantener la piel del busto elástica e hidratada. ¡Y cuenta con un divertido estampado! Shake Your Coconuts, de Holler and Glow. $3.99. target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Mirada felina Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía ¿Qué sería de un look seductor sin rímel? Este se ha vuelto viral en TikTok por su aplicador de metal finisímo a prueba de borrones y grumos. Tan delicado que alcanza hasta las raíces de tus pestañas sin dejar residuos. Extra Slim Metal Mascara, de Neogen. $33.60. neogenlabs.com 4 de 10 Ver Todo Ojos intensos Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Inspirada por la serie original Gossip Girl, esta colección de maquillaje cuenta con paletas de ojos tan completa como esta. En ella, sombras de acabado mate, brillante o metálico te ayudarán a crear los looks más a la moda. Y tú, ¿eres equipo Serena o equipo Blair? XOXO. Paleta It Girl, de Lottie London xo Gossip Girl collection. $9.98. walmart.com 5 de 10 Ver Todo Besos dulces Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Esta edición limitada para celebrar San Valentín, incluye un delineador y un labial líquido de acabado mate en un favorecedor rosado. Valentine's Collection No One's Baby, de Kylie Cosmetics. $29. kyliecosmetics.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pestañas de gacela Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía El último paso para la seducción es un par de pestañas como este, voluminosas y abundantes para coquetear y ser la más sexy de cualquier cita. Pestañas Seductive, de Birdy Lashes. $12. birdylashes.com 7 de 10 Ver Todo Guinda en el pastel Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Si prefieres hacer un guiño más sutil a esta celebración en la que nos rodea el amor, este chic esmalte transparente con pequeños corazones rojos te encantará. Loving In London Heart Topper Nail Polish, de Nails Inc. $10. nailsinc.com 8 de 10 Ver Todo Piel de diosa Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Usa este polvo suelto con perlas que reflejan la luz para centrar la atención en las partes de tu cuerpo que quieres resaltar como el escote, los hombros o las piernas. Una luminosidad sofisticada que te hará llamar la atención. Ready Set Glow Body Shimmer, de Merle Norman. $26.50. merlenorman.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juego de seducción Productos Belleza San Valentin cita Credit: Cortesía Con notas de pimienta rosa, mandarina, sándalo y rosa turca, esta fragancia evoca el poder y la feminidad de la mujer creativa, independiente y valiente. Perfecta para usarla antes de una cita. Perfume Gia, de Tocca. $61. tocca.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

