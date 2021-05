Descubre los secretos de glamour de las divas de nuestra portada de los 50 más Bellos 2021 Aquí los trucos para brillar de Adamari López, Cármen Villalobos, Ana Patricia Gámez y Dayanara Torres de la preciosa sesión de fotos de portada a la orilla del mar en Miami. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este vídeo descubrirás los mejores trucos de cabello y maquillaje que aprendimos tras bambalinas mientras nuestras estrellas se preparaban junto a su equipo de estilistas para el shoot de la portada de los 50 más Bellos. Compartimos junto a Adamari López, Cármen Villalobos, Ana Patricia Gámez y Dayanara Torres un día inolvidable que quedó plasmado en una preciosa sesión de fotos a la orilla del mar que dio vida a la portada de lujo con la que celebramos una edición más de los 50 más Bellos. Disfruta los secretos de maquillaje, cabello y vestuario que verás en este vídeo donde logramos acceso de lujo a toda la acción y emoción de este gran día en Miami. Conversamos con el equipo de expertos de cada una de las protagonistas de ese día y estos son algunos breves detalles. Adamari López Nuestra consentida lució divina con la propuesta de maquillaje de Claudia Betancur. "Le hice un maquillaje de ojos ahumados en tonos púrpura y violetas pues resaltan aún más el verde de sus ojos", nos dijo. "Usé distintas paletas de sombras, inicialmente una base en marrón y tierra y enfatizada luego con un magenta". Para el cabello, Marco Peña realizó una cola de caballo alta, sexy y voluminosa. "En el caso de Adamari que es de estatura bajita este tipo de peinados la hacen lucir más alta y estilizada", compartió. Adamari y Clau mkp Credit: Cortesia Kika Rocha SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cármen Villalobos Para la colombiana el proceso fue sencillo y muy fresco. Su estilista Julián Bello optó por un wet look peinado hacia atrás. "Es una mujer con una cara muy hermosa y por lo tanto quiero despejar su cara y dejar el cabello hacia atrás lo más posible. Pegar su cabello de la manera más sencilla posible para que se le destaquen sus rasgos", comentó Por su parte la maquillista Dima Osko se inspiró en la bella piel de la colombiana para su maquillaje. "Carmen tiene una piel privilegiada y por eso optamos por una opción de piel radiante poco cargada de maquillaje pero ideal para registrara bien en cámara". Y así lució fabulosa. Carmen makeup Credit: Cortesía Kika Rocha Ana Patricia Gámez La presentadora mexicana sabe que su estilista Milly Morales nunca se equivoca y su propuesta de maquillaje luminoso enfatizando los labios rojos carmín fue maravillosa. "Hice un maquillaje de ojos impactante en tonos luminosos pero que no compite con los labios todos que son el foco central", explicó. "Para el cabello, bien lacio y partido con una raya a la mitad, realicé una cola de caballo a la altura de la nuca". Ana P espejo Credit: Cortesia Kika Rocha Dayanara Torres Con los ojazos azules de la puertorriqueña no fue difícil para Claudia Betancur crear una propuesta de maquillaje en tonos acordes al bello traje magenta que lució en portada. "Elegimos una paleta de ojos en tonos púrpura con destellos tornasolados, esta le hacía juego a sus ojos azules y su vestido morado", compartió. "Para los labios escogí dentro de este mismo diseño armónico un color muy natural". Marco Peña también creo una cola de caballo con volumen para despejar su rostro. "Realicé ondas descompuestas a la coleta para que el cabello jugara naturalmente con el viento pues el shoot fue afuera", explicó. Dayanara peinado Credit: Cortesia Kika Rocha Vestuario Los trajes soñados para este shoot fueron todos de la nueva colección de la dominicana Giannina Azar. El estilista Reading Pantaleón también nos explica en detalle en el video que verás arriba cómo se inspiró en lograr una gama de colores armónica para las fotos. Las joyas, discretas para no competir con la suntuosidad de los trajes fueron de Gold Center. Y aunque no faltó una bella selección de zapatos y sandalias a juego con la elegancia de los trajes, las chicas terminaron descalzas en la playa. Por eso los tacones quedaron reservados para otra ocasión. Eso sí, mientras se arreglaban y preparaban para el shoot lucieron encantadas las cómodas zapatillas "Mustique" de Anabella Shoes que la diseñadora venezolana Rossy Sánchez les envío de regalo especialmente para ese día. Carmen entrevista Credit: Cortesia Kika Rocha Glamour, camaradería, felicidad y profesionalismo se impusieron durante toda la sesión de fotos realizada junto a un gran equipo. Y por eso, una imagen vale siempre más que mil palabras.

