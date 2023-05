Verano Hot: el elenco de Secretos de las indomables derrite las redes desde Tulum Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ninel conde, patricia manterola, Secretos de las indomables Credit: IG/Ninel Conde; IG/Patricia Materola Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara La Negra, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Yuri son las estrellas del nuevo reality. Empezar galería Las Indomables Este fin de semana, las estrellas derrocharon sensualidad en Tulum como parte del nuevo reality de Canela TV, Secretos de las indomables. En este reel de Instagram vimos a cuatro de las estrellas listas para grabar el programa. ¡A continuación, recapitulamos sus mejores looks del viaje! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: IG/Ninel Conde La mexicana presumió su cuerpazo con un conjunto rojo de crop top con escote atrevido y una falda de abertura a un lado. 2 de 7 Ver Todo Patricia Manterola Patricia Manterola Credit: IG/Patricia Manterola Quedó lista para la playa con este bikinazo tejido con recortes y su cabello en dos coletas que la hicieron lucir como toda una veinteañera. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Amara La Negra Amara La negra Credit: IG/Amara La negra Impactó con un conjunto blanco y negro de estampado salvaje y su cabello en un recojido escultural impresionante. 4 de 7 Ver Todo Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera Credit: IG/Zuleyka Rivera ¡Qué guapa! La exmiss Universo nos maravilló con esta propuesta de estilo vaquera sexy. 5 de 7 Ver Todo Alicia Machado alicia machado Credit: IG/Alicia Machado ¡Dos reinas de belleza en un viaje! La venezolana optó por un look al rojo vivo y su cabello en ondas clásicas para posar junto a Yuri. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yuri yuri Credit: IG/Yuri Por su parte, vimos a la cantante disfrutando del sol con un traje de baño azul y un sombrero chic. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

