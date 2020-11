Close

Los secretos de belleza que aprendió Sharinna Allan de su mamá Charytín Goyco Además de una buena genética, madre e hija comparten rutinas de belleza, ejercicios ¡y hasta recetas de mascarillas! Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de su amor por el mundo del espectáculo y sus privilegiados genes, la protagonista de nuestra portada digital Sharinna Allan comparte con su mamá muchísimas cosas más. Con sangre puertorriqueña por parte de su fallecido padre, Elín Ortiz, y dominicana por Charytín Goyco, la joven actriz y modelo absorbió desde pequeña grandes lecciones de belleza que desde hace años pone en práctica. Y como no hay más que ver la piel y la figura de madre e hija, conversamos con las dos sobre los secretos de belleza que les ayudan a lucir tan radiantes. Sharinna, ¿qué tan importante consideras que es tu rutina de belleza? Creo que la gente joven de 20, 30 años, no cree que sea importante tener una rutina de belleza. Pero la rutina de belleza tiene que empezar lo más temprano posible para que la piel siempre esté hidratada. Por la noche tengo una rutina muy extensa, me cuesta 25 minutos irme a acostar porque me doy mis cremas. Eso lo aprendí a de mi madre y mi abuela. ¿Cuál es el mejor consejo que aprendiste de tu madre? Quitarte siempre el maquillaje. No importa la hora, que cansada estés, tienes que quitarte el maquillaje. [Si no lo haces, se] empieza a crear mucha grasa en la piel y hace que se vean los poros más grandes. El cuidado de la piel es crucial. Image zoom Credit: Vivien Killilea/Getty Images for NYFW: The Shows SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Charytin, ¿a tí quién te enseñó la importancia de desmaquillarte? [Mi mamá] y las artistas. Llegar a casa y quitarme todo con la crema Pond's. Hay cosas de antes que nunca fallaron, que son sagradas. ¡Fíjate que aún la hacen! Que veas que tienes la cara completamente limpia. Una noche que no te quitas el maquillajes te puede salir una arruga. Image zoom Credit: Cortesía Crema desmaquillante Cold Cream, de Pond's. $7,99. target.com Sharinna, ¿qué haces tú para cuidar la piel? Yo tengo una piel muy sensitiva. Consigan un hidratante que no les afecte la piel, que no les haga tener alergia pero que hidrate. Sobre todo si viven en un sitio frío como yo. La piel siempre tiene que estar hidratada. Usen un serum y luego la [crema] hidratante, mañana y noche. Y tú, Charytín, ¿tienes una crema favorita? Yo digo que soy muy "cremera". Tengo 20 cremas; que si la de los ojitos, mi humectante de día, de noche... varias cremas distintas, buenas. Nunca he usado mucha mascarilla, como mi hija. Ahora me las pongo para contentarla. Image zoom Credit: Theo Wargo/WireImage Sharinna, ¡cuéntanos de tus mascarillas! Yo hago muchas mascarillas en mi casa de aguacate, miel, avena. Uno puede hacer muchas mascarillas de la cara con lo que tiene en el refrigerador. Te las pones y te las dejas 15 minutos. La avena es muy buena por si la piel está roja o tienes rosácea; ayuda a calmar cualquier parte de tu piel. Y el aguacate y la miel ayudan a hidratar. Charytín, además de cuidar la piel, ¿qué haces para estar estupenda? Me cuido mucho desde siempre. A los 14 años ya iba al gimnasio, hacía mis pesitas para sentirme bien. Estábamos 35 hombres y dos mujeres. Siempre creí en las cosas de salud. Nunca he abusado de la sal. Tengo la tensión baja. Bebo agua, exagerado. Mínimo dos litros desde las 7 de la manaña hasta la 1 de la tarde. No [me pongo al sol]. No hay cosa más dañina en el mundo que el sol. Y mi hija captó todo eso de mí. Image zoom Credit: Cortesía de Sharinna Allan ¿Y aún sigues haciendo todo esto? Hago lo que hago porque me acostumbré desde los 14 años, mi cuerpo está acostumbrado. ¡Otras mujeres de mi edad no podrían! Y yo no puedo parar de hacerlo. Sharinna, ¿tú qué haces para mantenerte en forma? Hago ejercicio con pesas 5 días a la semana. Desde la pandemia me dedico a hacer ejercicio por que me ha ayudado a controlar mi asma. Aparte de lo estético, ayuda mucho con tu salud. Compré pesas de todo tipo de tamaño y lo hago desde mi casa. Ahora estoy en muy buena forma. Toma mucho trabajo, pero lo puedes hacer desde tu casa si haces una rutina de 25 minutos. Con cuatro veces a la semana vas a estar superbien y te vas a ver maravillosa Image zoom Credit: Cortesía Labial Retro Matte, en Ruby Woo, de MAC Cosmetics. $19.maccosmetics.com ¿Qué otra cosa se te quedó de tu mamá? Lo más importante siempre [para verme glamorosa] es un labio rojo. Es algo que mi mami impuso y, claro, su hija también. Yo uso el labial Ruby Woo, de MAC. No hay nada más sexy en esta vida que un labio rojo, es esencial.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los secretos de belleza que aprendió Sharinna Allan de su mamá Charytín Goyco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.