Secretos de belleza de las famosas Por Pilar Sopeséns

GABY ESPINO

La bella conductora reveló a través de sus redes sociales que después de unos meses difíciles se está enfocando en recuperar su figura. Para volver a presumir cintura de avispa, la conductora compartió que está utilizando un gel reductor y una faja colombiana de la marca Kabu. "Lo primero que me pongo es este gel reductor. Es buenísimo porque tonifica la piel, es frío, quema grasa y ayuda mucho con la retención de líquido. Te lo puedes poner en la mañana y en la noche dos veces al día. [Yo] me lo pongo en el abdomen que es mi zona más difícil antes de hacer ejercicio. [El kit] viene con un masajeador, te lo pones en los glúteos, en las piernas [o] se lo pueden poner debajo de la faja y luego te puedes ir al trabajo o al gimnasio" contó en InstaStories. Pero no todo es el bienestar físico. La madre de dos reconoce que "regalarse tiempo para ella" es una de sus maneras de consentirse. "Debemos cuidarnos mucho, consentirnos, darnos nuestro espacio y esa es una de las metas más importantes para mí".

GERALDINE BAZÁN

La polifacética actriz luce siempre regia en todas sus apariciones y en todos sus proyectos. Sabemos que le gusta cuidarse, hace mucho ejercicio y ser mamá de dos niñas no le da un minuto de descanso. Pero una de sus señas de identidad, su fabulosa melena, le ha dado más de un quebradero de cabeza a la mexicana. "Mi cabello sufre mucho planchas, secadora, tenaza, tinte, luces, decoloración... definitivamente nuestro cabello sufre mucho. Cuando estoy en casa me lo lavo, me pongo un tratamiento y lo dejo por dos horas y no me peino", contó a People en Español. El tratamiento del que habla se ha convertido en un imprescindible de su rutina. "Lo descubrí cuando estuve rodando en República Dominicana que se me empezó a caer el pelo", dice del suero anti-caída, de Hair Plus. "Te lo pones dos horas antes de bañarte y lo dejas actuar".

BIBY GAYTÁN

La cantante no solo compartió un secreto, sino que explicó paso a paso cómo se maquilla para eventos casuales en su canal de YouTube. Gracias a que la mexicana presume de cejas, solo las rellena con un pincel. Después se aplica la base de maquillaje con el dedo anular y usa una esponja para extender el producto por el rostro. A continuación utiliza el corrector en todas las partes que necesitan luminosidad: debajo de los ojos, en el mentón, entrecejo y un pequeño toque en el arco de cupido; y finaliza con polvo. Pero el truco para que todos los productos queden impecables, es el difuminado. "Siempre he creído y estoy convencida que el éxito de un maquillaje está en el difuminado. Tanto el maquillaje como el polvo, las sombras. Mientras más difuminado esté, mejor", contó.

CATHERINE FULOP

La protagonista de exitosas telenovelas como Abigaíl o El mundo de las fieras, escribió en su cuenta de Instagram que cuando sus seguidores le preguntan cómo se cuida, siempre responde que es una combinación de múltiples factores. "Todo lo que hagamos de manera repetida es lo que va a provocar efectos. Por eso, cuando me preguntan cómo me cuido, siempre respondo que ¡no se trata de una sola cosa! No hay mucho secreto. Enfócate en tus hábitos, tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso y consulta con tu médico para que pueda orientarte", comentó al colgar una foto sexy. Viendo sus publicaciones, no hay duda de que la venezolana sigue un estilo de vida saludable, algo que combina con una rutina de ejercicios intensa, como ha reconocido en el pasado. Según Fulop, entrena por lo menos seis días a la semana y hace unos 200 abdominales diarios. "Los ejercicios aeróbicos pueden reducir los síntomas que la ansiedad produce. El deporte y el ejercicio, por tanto, no solo sirven para quemar grasa o ganar músculo. Además, junto a una buena alimentación ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte", aconsejó en otra publicación de su red social.

CHIQUINQUIRÁ DELGADO

Conductora, empresaria, mamá… muchos son los roles que maneja la venezolana, quien a pesar de todo el trabajo se ve siempre estupenda. "Si no estoy trabajando trato de dejar descansar mi piel, soy fanática de mascarillas y cualquier cosa que me digan que funciona: desde ponerme tomates, hasta mayonesa y aguacate. La verdad que si ven mi baño parece una farmacia", compartió con People en Español. Pero la también modelo tiene un producto indispensable en su rutina de belleza diaria. "Si no estoy trabajando, es usar hidratante y mucho protector solar. Con mi embarazo sufrí de melasma, manchas hormonales. Si me acerco al sol, las manchas están escondidas y vuelven a salir. Así que tengo que protegerme mucho del sol, uso kilos y kilos de protectores solares". Su favorito es uno con color de la marca Heliocare. "Es tres en uno: hidratante, protector solar y base. Me encanta".

MICHELLE SALAS

La modelo comparte trucos de belleza, sus rutinas de cuidado de la piel y productos favoritos en su cuenta de Instagram @drunkbybeauty, donde recientemente habló de las bondades de la exfoliación. "Sabías que... La exfoliación previene el envejecimiento, activa la circulación y favorece la oxigenación de la piel? Además de que estimula la liberación de toxinas a través de los poros, ayuda a eliminar las células muertas dejando una piel limpia y tonificada", escribió bajo la imagen de una crema exfoliante. La mexicana aconsejó a sus seguidores exfoliar su cuerpo entre una y dos veces por semana.

MIGBELIS CASTELLANOS

La ganadora de Nuestra Belleza Latina confesó a People en Español algunos de sus productos favoritos así como los trucos caseros que utiliza. "Me hago un exfoliante con azúcar morena dos o tres veces a la semana, depende de la cantidad de maquillaje que use [esos días]. [Utilizo] azúcar morena con agua. Algo que siempre hago en las mañanas es que compré un agua termal y la mantengo en la nevera, y me rocío con agua termal cuando me despierto o cada vez que abro la nevera". Fanática de los labiales, ahora emplea mucho tiempo en cuidar el cabello. "Me ha costado muchísimo [tener este cabello]. Lo que pasa es que es muy fino y con tanto secador, y tanta plancha se me ha partido mucho. El cabello rubio requiere de mucho cuidado. Pero mi mamá desde pequeña me enseñó a aplicarme aguacate. Lo hidrata bastante. Además de eso uso un champú y acondicionador muy específico de Moroccanoil. Ese tratamiento sí que no lo he cambiado nunca".

ADAMARI LÓPEZ

La puertorriqueña ha compartido en varias ocasiones su rutina de belleza con People en Español. Pero además de cremas y maquillaje, la conductora, quien madruga mucho por trabajo, realiza un ritual diario para despertar. "Apago las alarmas y me meto en el baño. Para mucha gente es el café, pero para mi sin un baño no hay realmente esa sacudida de la modorra. Y después de eso mi rutina de cremas". Amante de las mascarillas con ingredientes naturales de Aveeno como la calabaza o la granada, aprendió una lección de belleza de su mamá que intenta transmitir a su hija Alaïa. "Mi mamá jamás se acostaba sin quitarse el maquillaje y yo tampoco lo hago, y eso que he comenzado a trabajar desde bien chiquita. Todavía recuerdo la piel hermosa de mi mamá". Cuando no trabaja no usa maquillaje, "solo quiero protección solar e hidratación", concluye.

EIZA GONZÁLEZ

Solo hay que ver una foto de la mexicana para entender que se cuida muchísimo. Rostro de ángel, figura de supermodelo, la actriz triunfa en su trabajo y causa impacto siempre que pisa una alfombra. Su secreto es básico pero efectivo: cuidar lo que come y beber mucha agua. "[El] agua me ha cambiado la piel, la energía, mi pelo, las uñas, todo. Me he vuelto muy exigente con la cantidad de agua que tomo", aseguró la joven a People en Español. "Mi único problema es que me encanta el café. Deshidrata muchísimo, entonces lo balanceo con agua. No fumar, no tomar, esas son cosas que la gente nunca menciona, pero realmente es lo que va a cambiar tu piel".

JESSICA CARRILLO

La piel de la periodista mexicana es una inspiración para sus seguidores, pues sigue manteniendo ese aspecto lozano y saludable de la juventud. Declarada amante de las mascarillas naturales, tuvo unas buenas maestras en sus hermanas mayores, tal y como comentó con People en Español. "Siempre me fijo en mis hermanas, que son más mayores y ellas solían hacerse mascarillas caseras de miel y limón", recuerda. "Luego [una no debe] tomar sol porque el limón puede manchar". Otro ingrediente que no falta en su rutina es el aguacate, rico en antioxidantes y ácidos grasos. La conductora de "Al rojo vivo" lo utiliza en el contorno de los ojos, una de las zonas más sensibles y que primero refleja el paso del tiempo en la piel, y lo completa con una crema rica en este ingrediente por las noches. "Me refresca, me humecta y me deja la piel suavecita".

