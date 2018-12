My Beauty Journey: Alejandra Espinoza y su "batalla" con el maquillaje

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Alejandra Espinoza es una de las mujeres más bellas de la televisión hispana. Y no solo eso, también es una de las mejor vestidas. La presentadora mexicana siempre deslumbra en su paso por la alfombra y nos deleita cada semana con los espectaculares atuendos que luce en Nuestra Belleza Latina (Univisión). La verdad es que nos encanta el estilo vanguardista y moderno de la presentadora y es difícil pensar que no siempre fue así, sobretodo cuando al maquillaje se refiere. Pero tal y como lo confiesa la misma conductora sus inicios en el mundo de la belleza no fueron fáciles o mejor dicho no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Por suerte eso ya ha cambiado muchísimo y ahora la vemos con un rostro perfecto cada vez que pisa una alfombra.

“Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina no tenía idea de nada. Yo me acuerdo de que para la audición me puse rímel, delineador, brillo y fue todo. Yo no traía ni si quiera base en la piel. No traía polvos ni nada”, cuenta la hermosa mexicana en una entrega más de nuestra serie Beauty Journey. “La primera vez en mi vida que yo supe que existían las extensiones fue en el 2006. Fui a participar a Nuestra Belleza México sin extensiones. Mi cabello era cortito, me lo habían rizado. Cuando voy a México todas las muchachas traían sus paquetes de cabello. Entonces yo a Nuestra Belleza Latina ya fui con extensiones. Pero en cuanto a maquillaje no sabía realmente nada”.

Eso sí, ya ha llovido mucho desde ese momento en que la joven ganó la primera edición del ahora famoso show de telerrealidad y ahora ya tiene más idea de cómo maquillarse y elegir lo que se quiere poner para lucir regia. Pero durante el concurso también aprendió algo muy importante.

“Yo creo que la belleza está en cómo uno se siente. Eso es lo más importante que creo haber aprendido. Que no importa si consideras que otra persona físicamente luce más bonita que tú o si quizás está más preparada. Lo que uno tiene para dar es superimportante”, confiesa. “Cada uno es diferente y cada uno tiene cualidades para brindar o para entretener al público de distintas formas”.

No te pierdas el video al inicio del artículo para que te enteres de todo lo que nos confesó la talentosa y fabulosa presentadora.