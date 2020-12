¿Cuál es el secreto para tener un glow a cualquier edad?

El vehículo que contiene la vitamina C es muy importante y también el empaque donde viene. Una vitamina C en un empaque abierto o en un envase que no sea oscuro no va a ser efectiva. Funcionará un par de días y nada mas. Por ejemplo las nuevas cápsulas de Neutrogena me encantan porque vienen por dosis en un empaque completamente sellado en cápsulas pequeñitas y así pueden proteger la efectividad de la vitamina C pues la luz las desactiva y del aire también. Debe estar bien almacenada para que permanezca estable y sea adecuada para la aplicación.Una vitamina C en un empaque abierto o en un envase que no sea oscuro no va a ser efectiva. Funcionará un par de días y nada más. La vitamina C es un antioxidante muy bueno que te va no solo a prevenir los daños del sol sino a reparar el daño de sol que tenemos en la piel y combate los radicales libres que también afectan la piel. También ayuda a recuperar esa luminosidad para que la piel se vea radiante. También elimina las manchitas. La vitamina C al 20% es la concentración ideal que normalmente sólo consigues en consultorios médicos pero ya existen maravillosas alternativas en farmacias. Es el furor del momento y aunque sirve para todo tipo de piel hay que saber utilizarla. Sirve para todo tipo de piel, repito.