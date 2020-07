Tiene 49 años ¡pero no lo parece! Adamari López revela su secreto para lucir eternamente joven La conductora ha contado lo que todas queremos saber: ¿Cómo hace para verse de treinta y tantos? Ya no es un secreto, así que toma nota. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los genes son una parte importante en lo que a tener una buena piel se refiere. Probablemente si alguno de tus padres tuvieron un rostro terso hasta una edad avanzada, habrás heredado esa suerte. Pero el cuidarse, dedicarse un tiempo todos los días y mimar tu rostro es la otra clave para posponer la llegada adelantada de las temidas arrugas. Adamari López es de las que puede presumir de tener una piel de seda. A sus 49 años, todavía joven por supuesto, parece que tuviera treinta y tantos. No, no es un decir, es una realidad probada. ¿Qué hace para lucir con esa carita de niña además de haberlo heredado de la familia? La co-presentadora de Un nuevo día nos ha acercado a su tocador y nos ha dado las claves necesarias que, al menos a ella, le han ido divinamente. A través de un video que puedes disfrutar en su perfil de Facebook, la puertorriqueña hace hincapié en algo clave. Para empezar uno tiene que tener el compromiso y la rutina diaria de limpiarse la cara, especialmente si como ella, lleva maquillaje una gran parte del día. Quitarse esa suciedad, por muy de lógica que parezca es la base de todo lo demás. A veces el cansancio o falta de tiempo hace que lo hagamos por encima, y ahí está el error. Image zoom Adamari López Facebook/Adamari López "Siempre trato de no tener maquillaje cuando no me toca frente a la tele. Prefiero estar bien hidratada y mantener el cutis lo más limpio posible y hago un sistema de limpieza tanto de mañana como de noche", arranca Adamari. La piel tiene impurezas que si no te quitas al ir a dormir el cutis irá acumulando y lo dañará. Si lo limpias antes de acostarte y lo repites en la mañana, el resultado saltará a la vista. Así que el tip número uno es la constancia en la limpieza diaria. Adamari va por partes. Primero se centra en quitarse con un algodoncito el maquillaje de sus ojos, y una vez hecho, toma otra toallita para ir con el resto de la cara, pero nunca las dos cosas a la vez, siempre por separado. Lo hace con una agua miscelar que le ayuda a retirar todo lo que mancha su piel. "Me retira muy bien el maquillaje". Image zoom Adamari López Facebook/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Listo? Pues ahora va el segundo paso. Después toca lavar la cara en profundidad con un jabón, en su caso con uno con espuma, para quitar lo que no hayamos podido alcanzar con ese primer repaso. "Entonces después es que hago el tratamiento de la hidratación, en el día con las cremas de día, un suerito, una hidratante, un protector solar, una crema de ojos y también me pongo un bálsamo para los labios", explica con detalle. A la noche el proceso es el mismo. Uno podría decir, ya pero eso lo sabemos, sin embargo, ¿cuántas veces lo practicamos? El cansancio, el corre corre y la rapidez con la que vivimos evita que nos paremos a cuidarnos la piel, lo que hace, en muchas ocasiones, que se adelante el envejecimiento de la misma. Buscar esos cinco minutos en la mañana y en la noche hará la diferencia en el rostro. Y si no, solo hay que mirar a Adamari, que luce casi, casi, como una adolescente. "Que se cuiden mucho, el cuidarnos en todos los aspecto es muy importante, tanto en la alimentación como con nuestra piel, como el hidratarnos tomando agua, el buen sueño, el ejercicio y una relación saludable en familia es importantísimo para tener un buen estilo de vida", concluye con la mejor de sus sonrisas. Porque esa es otra, ser feliz y ver el lado positivo de las cosas también ayuda a verse bella. ¡Gracias como siempre por tus consejos!

