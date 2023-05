El filtro de viral de TikTok es el secreto para lograr cejas perfectas en casa ¿Sabes cómo deben ser las cejas ideales para tu rostro? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En citas de depilación y con pinzas en casa, hemos sometido nuestras cejas a muchas cosas a lo largo de los años. De hecho, muchos en TikTok han descubierto que, en lo que respecta a la forma, sus cejas parecen haber perdido su forma natural, dejándolas sin una idea clara de cómo rellenarlas con maquillaje. Afortunadamente, el último filtro viral tiene la solución. @@fferlopez Grace Choi, la inventora detrás de algunos de los filtros de belleza más usados de la aplicación, creó una herramienta que te ayudará a encontrar exactamente dónde deberías dibujar o rellenar tus cejas con el poder de las matemáticas. "Creé este filtro para ayudarte a dibujar tus cejas perfectas según la proporción áurea", explicó Choi en el video que inició la tendencia. @@gracemchoi Para encontrar tus cejas perfectas, marca ligeramente los puntos que se muestran en la pantalla en tus cejas en un lápiz de tono claro, teniendo cuidado de no mover (mirar hacia un lado puede causar distorsión del filtro y una ceja extralarga). Con este "mapa" de tus cejas ideales, las podrás rellenar con los productos de tu elección, ya sea un polvo o lápiz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al experimentar con el filtro, muchos descubrieron que sus cejas estaban demasiado separadas o que una cola un poco más larga les quedaría mejor. @@aliciarev ¿Te atreves a probar el filtro?

