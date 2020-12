Close

Sebastián Rulli realiza sensual campaña para la nueva colección de Nautica El actor es la nueva imagen de la marca para Latinoamérica Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli es sin duda uno de los actores más elegantes y bien vestidos de la televisión. El argentino siempre luce moderno y fino, sobretodo cuando asiste a alguna premiación o premier. Y claro, no podemos negar que su porte y figura, también ayudan a que todo lo que se pone le quede increíble. Ese buen busto lo ha llevado a formar parte de la familia de la marca Nautica como su nueva imagen para Latinoamérica, algo que lo tiene muy emocionado. “Estoy feliz de ser parte de esta familia”, escribió Rulli en el pie de un sexy video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que muestra la campaña que realizó con la marca para su colección otoño/invierno 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, titulado Sebastián Rulli para Nautica y realizado en un espectacular escenario natural con cascada y lago incluido, el actor aparece luciendo varias piezas de la nueva colección de la marca. En las imágenes se puede ver al argentino llevando diferentes prendas como cómodos suéteres, camisas estampadas, jackets ligeros y abrigos perfectos para las bajas temperaturas. Y con semejante cuerpo que tiene el actor, por supuesto que Nautica tenía que sacarle provecho. En la última parte del video, Rulli aparece con diferentes trajes de baño y aunque son supercool, la verdad es que lo que más llama la atención de esas tomas, son los abdominales y brazos del artista, ¿o no chicas? Bueno, lo cierto es que con mucha o poca ropa, el actor luce muy sensual en esta campaña. ¡Felicidades!

