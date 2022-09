¡Wow! Sebastián Rulli trata la terapia de hielo y casi pierde el control Aunque casi se desmaya, el actor asegura que su osadía valió mucho la pena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este último año, la terapia del hielo se ha vuelto muy popular, especialmente entre los famosos que están recurriendo a esta interesante técnica para mejor su cuerpo y tener un mejor control de su mente. No es secreto que la que más ha tomado en serio esta forma de terapia es Michelle Renaud. La actriz se ha vuelto toda una experta en la materia y con su audacia ha animado a otros famosos como Galilea Montijo y Gianluca Vacci, a meterse al hielo. Ahora fue a Sebastian Rulli a quien le tocó experimentar con esta técnica que no es apta para friolentos. El actor publicó algunas imágenes en Instagram del momento en que se sumergió al balde de agua con hielo y aunque asegura que después de esta hazaña se sintió increíble, las imágenes muestran a un Rulli estresado y al borde del colapso. "Buenas y frescas las tengan. A comenzar esta semana con positivismo y energía renovada. Los baños de hielo o terapia de frío, cómo lo quieran llamar, es algo que quería experimentar", escribió el actor argentino junto a una serie de fotos y videos que publicó en su cuenta de Instagram. "Sumergirme durante 15 minutos en el mediterráneo, que tiene una temperatura de 15 grados, me resultó mucho más soportable que 3 min en esta tina a 3 grados". En las imágenes se le ve angustiado y en uno de los videos que publicó se le puede ver haciendo gestos de desesperación, Sin embargo, con mucha valentía y las palabras de aliento de uno de sus amigos, Rulli aguantó lo más que puede dentro del hielo y al parecer quedó fascinado con los resultados. Sebastian Rulli Credit: Instagram sebastian rulli Credit: Instagram Sebastian Rulli Credit: Instagram "Reconozco que el resultado valió la pena. El trabajo mental que se necesita para controlar la reacción física es muy satisfactorio. Luego uno se siente increíble", explicó "Independientemente de los beneficios extras al sistema inmunológico que también tiene".

