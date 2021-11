Scarlett Johansson reaparece en la alfombra roja después de dar a luz La actriz recibió a su hijo Cosmo hace solo tres meses ¿Qué te parece? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Scarlett Johansson regresa a la vida pública y más divina que nunca! Para asistir a la gala de los American Cinematheque Awards, la actriz de 36 años brilló junto a su esposo, el comediante Colin Jost. En agosto de este año, la pareja celebró el nacimiento de su primer hijo, Cosmo. La mamá disfrutó de su tiempo en casa con su bebé y su hija de siete años, Rose. Ahora, la estrella de las películas de Marvel impactó con su look chic y presumió de su figura que, al aparecer, no cambió nada después de este segundo parto. Scarlett Johansson, Colin Jost Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para su regreso a la alfombra, vistió un pantsuit blanco de Versace entallado. Le dio un toque de glamour con un corpiño espléndidamente decorado con cristales y tacones a juego. Completó su look con joyas de diseño moderno, maquillaje natural y su cabello en un moño bajo. Scarlett Johansson Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento muy afortunada que pude tomar este tiempo para disfrutar de esta primera etapa de la maternidad con nuestro hijo", expresó en la alfombra en una entrevista con Entertainment Tonight. ¡Esperemos que siga disfrutando de más momentos maravillosos con su bebé!

