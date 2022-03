Scarlett Johansson lanza su propia línea para el cuidado de la piel La línea se llama The Outset y los precios oscilan entre $32 y $54. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una semana más y otra celebridad que se lanza al mundo de los negocios. Y cuando hablamos de negocios, nos referimos específicamente al mundo de la moda o la belleza. Y es que en los últimos años son muchos los famosos que han decidido probar su suerte ya sea creando su propia línea de ropa o de belleza. Ahora Scarlett Johansson se une a esas celebridades, lanzando su propia línea para el cuidado de la piel. "No es complicada, [es] clean, consiente y estamos buscando hacer un impacto positivo. Nos unimos a Dress for Success para apoyar a mujeres que están entrando a un nuevo trabajo. Trabajamos con One Tree Planted y hemos encontrado todas estas alternativas [para nuestro empaque] y somos miembros de 1% para el planeta", dijo la actriz en una entrevista con Instyle. "Creo que hay espacio para una marca como la nuestra que buscar, de alguna manera, cambiar el rumbo de la industria. Sí es un espacio que está muy congestionado, pero creo que sí hay espacio para eso". La ahora empresaria bautizó su nueva línea, en la cual había estado trabajando por los últimos cinco años, con el nombre The Outset y en su primera colección solo incluyó cinco productos, entre los que se encuentran un limpiador, un suero, un hidratante y una crema de noche, al igual que una crema para el área de los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien está encantada con todos los productos, Johansson confiesa que está especialmente fascinada con la crema de noche, que está compuesta con niacinamidas, bakuchiol y hyaluroset, una alternativa botánica del ácido hialurónico. "Yo quería hacer algo que sintiera lujoso y que se sintiera hermoso la mañana siguiente", contó la actriz en dicha entrevista. "Me encanta. Cuando te la pones, la piel se ve más rellena y hidratada". Los productos, cuyos precios oscilan entre $32 y $54 ya están disponibles en theoutset.com ¿Comprarías los productos?

