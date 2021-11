Conoce al diseñador Saulo Villela creador de las piezas de piel sintética que usan muchas famosas El joven de raíces guatemaltecas diseña espectaculares piezas de piel sintética. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la moda es uno muy competitivo y no todos lo que sueñan en abrirse camino en esta industria lo logran. Sin embargo, hay un latino que con mucho esfuerzo y perseverancia se ha colocado en un puesto envidiable y ha logrado que sus diseños los lleven algunas de las artistas más importantes de Estados Unidos. Hablamos de Saulo Villela, un joven de raíces guatemaltecas creador de la marca Adrienne Landau, que está causando sensación en dicha industria y todo gracias a sus originales y espectaculares piezas de piel sintética. "Todo empezó con mi mamá. Mi mamá es diseñadora. Ella diseñó su vestido de boda", dijo el talentoso diseñador durante una entrevista para nuestro show People VIP. "Ella fue quien me inspiró a ser creativo, a soñar con esta [idea] de ser diseñador y director creativo. Ella fue quien me dio este sueño". Las piezas creadas por Villela las han llevado artistas como Jennifer López, Beyoncé, Cardi B y Gwen Stefani, entre muchas otras. "Hay dos [estrellas] que sobresalen. Todas son importantes, todas son especiales para mi. La primera [que me cautivó] fue Beyoncé y la segunda fue Cardi B. Ella es alguien que todavía no he conocido, pero ella ha usado mis prendas bastantes veces ya. Beyoncé sí tuve el gusto de conocerla y fue tan amable. Ella usó una de nuestras piezas para su Formation World Tour. Fue un sueño hecho realidad para nosotros, para mi". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No te pierdas el video al inicio del artículo para que conozcas mejor al diseñador y veas a las famosas llevando sus piezas. Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p. m., hora del Este, a través de la cuenta de Facebook de People en español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce al diseñador Saulo Villela creador de las piezas de piel sintética que usan muchas famosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.