El look del día - enero 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Satch pretto, karla martinez Credit: Instagram Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Clarissa Molina, Satcha Pretto y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Aleyda Ortíz Aleyda Ortiz Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Este ceñido vestido azul de un solo hombro dejó ver la estilizada figura de la presentadora puertorriqueña. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora llevó el look perfecto para esta temporada de invierno. Nos encanta la falda. 2 de 9 Ver Todo Satcha Pretto y Karla Martínez Satch pretto, karla martinez Credit: Instagram La presentadora de noticias llegó a Despierta América con este minivestido plateado y se percató que estaba combinada con su compañera, quien por su parte tenía un top negro de cuello alto y falda plateada plisada. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora llegó al estudio de Hoy día (Telemundo), con mucha actitud y ataviada con este fabuloso conjunto a cuadros de pantalón y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Emma Roberts Emma Roberts Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo fabulosa con este hermoso vestido rojo. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La mexicana mostró sus llamativas curvas con este ceñido vestido azul real. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jenna Ortega Jenna Ortega - Saint Laurent : Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Fall-Winter 2023-2024 Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Chic y moderna lució la talentosa actriz con este traje negro con capucha, de YSL. 7 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images Nos encantó este look de falda naranja, top de cuello alto del mismo color y abrigo color camello que llevó la princesa de Gales. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Muy cool y relajada se veía su majestad con este look de pantalón negro, blusa negra con cuello Peter Pan y cómodas botas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.