Sasha Calle, la actriz de Supergirl, celebra tener su propia Barbie La joven artista de origen colombiano presume en sus redes sociales la muñeca creada en honor a su personaje de la película The Flash que se estrena este verano ¡Ya puedes comprarla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sasha Calle, la joven actriz de descendencia colombiana ha cumplido muchos sueños en su carrera como artista. Últimamente la hemos visto presumiendo una preciosa muñeca Barbie hecha a su imagen por la empresa Mattel luego de su papel como la valiente Supergirl en la cinta The Flash que se estrenará este mes de junio. En Twitter, Calle, de 27 años, compartió algunas imágenes junto con un videoclip mostrando su nueva muñeca Supergirl Barbie. La joven admite en el pie de foto que no está muy segura de "cómo actuar" con su muñeca, pero eso sí la ha llevado por todos lados. Como vemos en su vídeo juega encantada con la Supergirl haciéndola volar junto a un Batimóvil hecho con piezas de LEGO. "Todavía no me la creo", exclama fascinada la actriz. Calle ha sido bastante abierta en las redes sociales sobre su entusiasmo por The Flash. La película marcará su primera aparición en el papel de Supergirl y cuando se lanzó el tráiler en febrero, la actriz compartió en Twitter lo sorprendida que estaba al verse con su traje de malla roja y azul volando por el espacio. Al compartir el vídeo de la entrevista cuando obtiene su papel y luego el tráiler del filme, Calle calificó su logro como uno de sus "mayores honores" y declara que espera con ansias el 16 de junio cuando finalmente se estrene la muy esperada película. Mattel, que también incorporó en el pasado a Batman vs Superman a su exitosa línea de Barbie, decidió también lanzar la Barbie Supergirl basada en esta película de Ezra Miller. La muñeca viene con su traje completo rojo y azul con su capa voladora. En su empaque se presenta información sobre el personaje que se verá en la pantalla donde Sasha Calle protagoniza a la prima de Supermán quien tiene la misión de buscarlo. Barbie Supergiel Credit: Amazon Cortesia Según dice la etiqueta: "Al llegar a la Tierra en busca de un kryptoniano desaparecido, Kara Zor-El enfrentó muchos desafíos antes de convertirse en la heroína que el mundo necesita: Supergirl". Aunque la cinta no se estrena todavía, la Supergirl Barbie ya está disponible en Amazon, y también se puede pre-ordenar en Mattel Creations. La versión de Amazon aparece en stock de inmediato, mientras que la de Mattel Creations a partir de agosto. En ambos casos, cuesta $55. amazon.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si el lanzamiento de The Flash es un gran éxito, Calle podría en el futuro ser protagonista de una cinta dedicada principalmente a Supergirl. Por el momento lo que es cierto es el gran entusiasmo por parte de los fanáticos acerca de la película debido al tan esperado regreso de Michael Keaton como Batman, pues no ha interpretado ese papel en casi tres décadas. Sasha Calle Barbie doll Credit: Getty Images/Michael Tran Nos encanta ver triunfar en el cine a nuevas estrellas latinas como Sasha Calle y esperamos con ansias su debut en este estreno cinematográfico muy pronto.

