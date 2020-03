La fácil y eficaz mascarilla casera de Sarah Mintz para tener una piel radiante Solo necesitas dos ingredientes By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras más días pasan, más desesperados estamos de que se acabe todo esto para poder volver a la rutina que teníamos antes. Y es que la mayoría de lo estadounidenses han estado en cuarentena por las últimas dos o tres semanas y sin saber hasta cuando. Pero no debemos perder la calma y usar el tiempo extra en casa para leer un libro, ejercitarnos, compartir con la familia y por supuesto mimarnos un poco más de lo acostumbrado. Cuando decimos mimar, hablamos de hacer una sesión de relajación, tomar tiempo para hidratar la piel del cuerpo o hacer esa mascarilla casera que nos enseñó la abuela. Y es que en estos tiempos estamos volviendo a lo natural y la piel es la más beneficiada. Por eso, nos encanta esta mascarilla casera de Sarah Mintz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La querida actriz colombiana abre las puertas de su casa para mostrarnos cómo prepara su mascarilla favorita para tener una piel hidratada y radiante. “Mi piel, es una piel de normal a seca, y más desde que estoy aquí en México, mi piel se comporta completamente distinta a cómo cuando vivía en Miami. Se me reseca mucho”, nos cuenta Mintz en un video exclusivo para People en español. “Constantemente estoy haciéndome hidrataciones, limpieza fácil, exfoliándome la piel. Ya que estoy en casa me toca a mi hacer esas cositas”. Además de su mascarilla favorita, la colombiana también comparte cómo prepara un exfoliante que la ayuda a deshacerse de las células muertas y prepara su piel para que absorba mejor la mascarilla o cualquier otro producto que apliques después. Image zoom Cortesía Honey Bear Clover Blossom, de Hamptons Honey. $7.49. Amazon.com. Image zoom Light Brown Sugar, de Great Value. $4.00. Walmart.com. “Mi primera mascarilla, la que me hago más constantemente es una muy sencilla, creo que esos ingredientes los tiene todo el mundo en casa, que [son] el pepino y [la] miel. Es superbásica esa mascarilla”, cuenta. “Pero antes de la mascarilla yo siempre me exfolio la piel. Y los dos ingredientes también que son superfáciles de conseguir, [son] la miel y la azúcar. ¿Por qué utilizo la miel? Porque tiene muchísimas propiedades. ¿Por qué uso el pepino? Porque el pepino contiene mucha agua, casi el 97% [es] agua. Entonces hay que hidratar [la piel] “. No te pierdas el video al inicio del artículo para que veas a la actriz mientras se hace estos dos tratamientos en su baño. Advertisement

