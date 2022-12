¡Qué bella! Sarah Mintz luce peluca rizada y asegura se siente como una adolescente La exestrella de telenovelas –antes conocida como Maritza Rodríguez– sigue ampliando su increíble colección y revela cuál es el estilo que la hace sentir más joven y cómoda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que la exactriz Sarah Mintz, antes conocida como Maritza Rodríguez dejó atrás el mundo de la televisión para dedicarse al judaísmo ortodoxo y al estudio de la Torá, su cabeza está cubierta la mayor parte del tiempo con pañuelos o pelucas. La exestrella de exitosas telenovelas como Acorralada, Marido en alquiler o La casa de al lado publicó en un video en sus redes sociales mientras estaba de visita en el salón Chevi Montag Wigs luciendo el pelo totalmente rizado y rubio. Explicó que este estilo la hace sentir cómoda y más joven. "Esta es una peluca de banda y este pelo es natural, no es con tenaza ni nada. Así es, así está hecho. Qué bello y está súper suavecito. ¡Ay me siento como cuando estaba en el colegio!", dijo la colombiana, quien es una de las protagonistas del reality show Secretos de villanas, disponible en el servicio de streaming Canela TV. Ya sean largas o cortas, castañas claras, oscuras o en diferentes tonos de rubio, Mintz sabe llevar con estilo y elegancia sus pelucas. Sobre las razones por las cuales ha optado por mantener su cabello natural cubierto, explicó el pasado mes de julio durante un en vivo en su Instagram, que solo está siguiendo su creencia y la Torá que establece que "la mujer judía casada debe cubrirse el pelo". Sarah Mintz Credit: Instagram / Sarah Mintz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que hay muchas mujeres judías que no lo hacen, pero no lo hacen por todas las razones que quieras que nadie les puede discutir; pero que es de la Torá y uno lo tiene que hacer lo tiene que hacer, lejos de que si eres ortodoxo o no", dejó claro. "Este no es mi pelo, ustedes saben muy bien que yo no muestro mi pelo hace como tres años", aclaró a una seguidora que creía que la peluca que tenía puesta era su cabello real.

