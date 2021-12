El fabuloso vestido de Oscar de la Renta que lució Sarah Jessica en la premier de And Just Like That ¡Regresan las amigas más fashion de Nueva York! Tienes que ver como llegaron las chicas a la premier de la serie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de la nueva versión de Sex and the City es uno de los más esperados y no es para menos. Los personajes de la popular serie nos transportaron un Nueva York excitante y lleno de aventuras, y nos enseñaron que cuando se tienen buenas amigas, no se necesita nada más. Eso sí, no podemos negar que lo que más nos gusta del show es la moda, en especial el estilo de Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. Fue precisamente Parker quien acaparó todas las miradas durante la premier de And Just Like That (HBO Max), la nueva versión de la serie. Para la importante ocasión la querida actriz eligió un fabuloso vestido gris strapless con falda en A, capa y tul rosado pastel, de Oscar de la Renta. Para combinar el hermoso diseño, Parker eligió zapatos rosados de punta, de su marca SJP Collection, un collar de diamantes rosados y un moño alto. Sin duda, un look muy Carrie Bradshaw, aunque ella misma aclaró que no había sido inspirado en su personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarah Jessica Parker, premier de And Just Like That, vestido de Oscar de la Renta Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Sarah Jessica Parker, premier de And Just Like That, vestido de Oscar de la Renta Credit: James Devaney/GC Images Sarah Jessica Parker, premier de And Just Like That, vestido de Oscar de la Renta Credit: James Devaney/GC Images Sarah Jessica Parker, premier de And Just Like That, vestido de Oscar de la Renta Credit: Jamie McCarthy/WireImage Kristin Davis, look del dia Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Cynthia Nixon, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Por su parte sus compañeras en la serie, Kristin Davis y Cynthia Nixon, también llamaron la atención durante dicha presentación. Davis llegó con un traje azul marino con los hombros al descubierto y vuelos, de Jason Wu, mientras que Nixon portó un vestido naranja de Christopher John. La serie se estrena hoy jueves 9 de diciembre, en HBO Max. ¿La vas a ver?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El fabuloso vestido de Oscar de la Renta que lució Sarah Jessica en la premier de And Just Like That

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.