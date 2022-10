Tienes que ver el bolso en forma de paloma que aparece en la nueva temporada de And Just Like That... La segunda temporada de la serie está pautada para estrenarse en los primeros meses del 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay buenas noticias para las fervientes fanáticas de la serie Sex and the city, y es que HBO acaba de anunciar que ya está preparando la segunda temporada de And Just Like That... la secuela del popular show que muestra a las protagonistas más maduras y viviendo nuevas experiencias. Eso sí, aunque las chicas han cambiado, lo que sigue igual, y por suerte, es la moda a la que todos estamos acostumbrados. En un primer vistazo que mostró la compañía productora, se puede ver a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis con looks supercool y fabulosos los cuales van de acuerdo al estilo de su personaje. Como de costumbre, de este trailer, lo que llamó más atención fue uno de los looks de Parker, quien en una de las escenas aparece con un atuendo muy chic, pero diferente a sus acostumbrados vestidos con volumen y detalles superfemeninos. Esta vez la actriz lleva un jumpsuit oversized de mezclilla combinado con medias grises, sandalias negras y un coqueto minibolso de Fendi en sus tobillos. Si bien esa pequeña cartera es un toque muy cool y diferente, lo que más ha llamado la atención es su increíble clutch en forma de paloma de JW Anderson. Así como lo lees, el minibolso que lleva Parker en una de las escenas tiene forma de paloma y luce superreal. Lo más cool es que tiene espacio para poner un labial, tarjeta de crédito y quizás hasta las llaves. Lo que significa que además de ser cool y chic, también es práctico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarah Jessica Parker y Kristin Davis Credit: James Devaney/GC Images and just like that, bolso en forma de paloma Credit: Cortesía and just like that, bolso en forma de paloma Credit: Cortesía Eso sí, lo que sí parece un poco incómodo es llevarlo en las manos por su diseño y porque además no tiene tirante. Pero a las fashionistas seguramente no les importa. Comparado con otras carteras que se muestran en la serie, esta no es tan costosa. Este clutch cuesta $890 y desde la lo puedes pre-ordenar en jwanderson.com ¿Lo usaría?

