Mira la espectacular tienda de zapatos que abrió Sarah Jessica Parker en Nueva York La tienda está ubicada en una de las calles más importantes de la ciudad. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En su personaje de Carrie Bradshaw en la exitosa serie Sex and the City, Sarah Jessica Parker era amante a los zapatos. En la pantalla la veíamos llevar algunos de los estilos más bellos de los diseñadores más importantes del mundo, en especial muchos de Manolo Blahnik. Ese personaje la llevó a desarrollar un amor por los zapatos que traspasó la pantalla y hoy se ha convertido en su pasión, inspirándola a crear su propia línea la cual bautizó con el nombre de SJP, SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, gracias a ese icónico personaje, la actriz adquirió mucha experiencia en cuanto a zapatos se refiere, una que ahora está poniendo a trabajar creando increíbles diseños que se han convertido en favoritos de las que en su momento fueron amantes de la serie y las películas que le siguieron. Gracias a esa popularidad Parker ha podido abrir tiendas en lugares como Dubai y Las Vegas. Pero una de las más importantes las acaba de abrir en el lugar favorito tanto suyo como de su personaje, la ciudad de Nueva York. Y es que, aunque ya tenía un pequeño espacio en el área del bajo Manhattan, nada como abrir su tienda principal en la 5ta Avenida, una de las calles más importantes de la ciudad. Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images La tienda, que ya está abierta al público -por supuesto con todos los protocolos de seguridad- y está decorada con coloridos muebles y lámparas con aire vintage y gigantescas fotos de la actriz, en las que más bien parece estar grabando un episodio de Sex and the City. La verdad es que el espacio invita a irse de compras, sin olvidar que los zapatos están espectaculares. Nada cómo una fina y glamourosa tienda de zapatos en el corazón de Nueva York con diseños de una de las actrices que hizo que muchas chicas soñaran con vivir en esta ciudad.

