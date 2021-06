Mira cómo luce Sarah Hyland con su nuevo tono rojo y su cabello al natural Este tono de rojo es el complemento perfecto para su pecas. ¡Qué bella! Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los cambios de look entre las famosas son cosa de casi todos los días. Tanto cantantes como actrices siempre andan buscando maneras de mantenerse vigentes y captar la atención de productores, y claro mantener el interés de sus fanáticos. Si bien algunas optan por variar su peinado o usar extensiones para verse diferentes, otras optan por cambios más drásticos como un corte de pelo o un color muy diferente al que tienen. Hemos visto cómo de Alejandra Espinoza, Gaby Espino, Demi Lovato y Emma Roberts se han cambiado el look en los últimos meses, y la verdad es que todas se ven muy bien. Y ahora justo que está entrando el verano, las famosas se siguen animando a experimentar con su melena. Una de las primeras fue Sarah Hyland, quien ahora es una verdadera pelirroja. Si bien desde que empezó el año, habíamos visto a la actriz de Modern Family con el cabello un poco rojo, no fue hasta ahora cuando pudimos apreciar su nuevo y renovado color. La joven publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se puede ver su nuevo y vibrante tono rojo, el cual le sienta increíble, y, además, le va de maravilla con sus pecas. En la imagen también se puede apreciar que la actriz lleva extensiones, y según la publicación, la encargada de ponérselas y hacerle unos rizos de ensueño fue la estilista Violet Teriti. En cuanto a su espectacular tono de cabello, el encargado fue uno de los estilistas de cabello del salón Nine Zero One, en Los Ángeles. Es precisamente ahí donde muchas famosas se tiñen el pelo, entre ellas Anitta, Hilary Duff y Katy Perry. A nosotras nos encantó este look. Y a ti, ¿te gusta?

