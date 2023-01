Sara Corrales, el supuesto nuevo amor de Gabriel Soto, tiene mejor figura que Irina Baeva y aquí está la muestra La actriz colombiana es conocida por sus personajes en producciones como El señor de los cielos La doble vida e Estela Carrillo y Mi camino es amarte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra, ya habrás escuchado los rumores acerca del rompimiento del compromiso entre Irina Baeva y Gabriel Soto, algo que ha dejado sorprendido a muchos que apostaban a que esta pareja llegaría al altar. Si bien ninguno de los dos ha confirmado su separación, lo cierto es que ya casi no se les ve juntos y tampoco se están intercambiando mensajes de amor tal y como solían hacerlo en las redes. Baeva ha desmentido la separación pero cada vez más se escuchan más rumores del supuesto nuevo romance del actor mexicano con la actriz Sara Corrales, con quien trabaja en la novela Mi camino es amarte (Univision). En las últimas semanas, la guapa colombiana ha estado en boca de todos y no es para menos. Su supuesto romance con Soto la ha colocado en el ojo del huracán, en especial porque hace pocos meses ella también estaba comprometida para casarse. Mientras alguno de los implicados se decide y aclara lo que realmente está pasando, nos dimos a la tarea de mirar más de cerca las redes sociales de la actriz y nos quedamos boquiabiertas al ver su espectacular figura. Según las imágenes que publica en sus redes sociales, a Corrales le encanta viajar y compartir con amigos, y también ama hacer ejercicios. Es por eso que goza de un estómago de acero, piernas y brazos superdefinidos y curvas que dejan a cualquiera asombrado. Incluso, nos atrevemos a decir que tiene una mejor figura que Baeva, quien también está superenfocada en el gimnasio y en comer sano. Pero al ver a Corrales, no podemos evitar compararlas y llegar a la conclusión que la colombiana no tiene competencia en cuanto la figura se refiere. Si no estás convencida, échale un vistazo a las siguientes imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales Sara Corrales Credit: Instagram/Sara Corrales

